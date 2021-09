Skupina ljudi iz Ivanjice u Srbiji uhvaćena je u rudarenju kriptovaluta. Naravno, to nije bio uzrok njihova uhićenja, već provala, ilegalno priključivanje na struju i korištenje neprijavljene opreme. Naime, oni su u prostoriji lokalnog doma Draže Mihailovića postavili opremu za rudarenje vrijednu 5000 eura, kojom su daljinski upravljali. Sve su spojili na priključak koji se nije koristio, pa ga Elektrodistribucija nije evidentirala.

Kad su radnici Elektrodistribucije pokušali priključiti struju za osvjetljenje obližnjeg parka povodom festivala Nušićijade, nisu mogli ući u prostoriju, jer je brava bila zamijenjena. Kad su provalili, cijela je soba bila oblijepljena, a oprema se kuhala na više od 40 stupnjeva. Pozvali su policiju, koja je istragom utvrdila kako je povučeno oko 55.000 kilovat sati struje, čija je vrijednost oko 20.000 eura, javlja Nova.rs.

Sve popularnije zanimanje

Rudarenje kriptovaluta unosan je posao u kojem se nastoji okušati sve više ljudi u regiji, pa tako i uhićena ekipa iz Ivanjice. Iako je sam proces rudarenja skup, onome tko ozbiljno prione na posao, može biti itekako isplativ.

"To je zasnovano na takozvanom blockchainu, odnosno na lancu zasnovanom u blokovima i podaci koji uđu u te blokove odatle ne mogu izaći. I kriptovalute, većina njih zasnovane su na blockchainu, a rudarenje je proces kojim se ti podaci prikupljaju i čuvaju na tom blockchainu. Dakle, vi zapravo vašom procesorskom snagom ili grafičkom karticom pozajmljujete tu snagu vašeg računala nekom drugom korisniku ili korisnicima koji se javljaju u tom blockchainu. Samim tim vi razbijate te prostore u kojima se nalaze kriptovalute i one se tako mogu naći na vašim računima ili digitalnim novčanicima", objasnio je Marko Crnjanski s portala Netokracija.rs i nastavlja:

Rizici kao i u svakom poslu

"Korisnici tu moraju u obzir uzeti nekoliko bitnih faktora prije nego što se krenu time baviti. Prvo, da vide koliko su novca spremni uložiti i koliko izgubiti, jer kada je tržište kriptovaluta u pitanju to moramo imati na umu. Kada kažem ulaganje, mislim na mining riggove odnosno računala koji se zasnivaju na grafičkim karticama, koje rudare kriptovalute. Te grafičke kartice koštaju 400, 500 eura po komadu, a potrebno vam ih je nekoliko.

Samo rudarenje zahtijeva da se te grafičke kartice s vremenom ažuriraju i kupuju nove. Također, treba uzeti u obzir posebne prostorije u kojima će ti riggovi odnosno uređaji biti smješteni, a ti strojevi proizvode određenu buku, toplinu. Da biste, na primjer, izrudarili što više ethereuma, koji možete tim grafičkim karticama, morate imati snažne strojeve, a oni troše i struju i to treba uzeti u obzir u mjesečnoj bilanci rudarenja. Ako je neko to shvatio ozbiljno i ako je neko vrijeme u tome uigran, mislim da može imati finu zaradu, ali ako je netko nov, on treba dobro razmisliti i izračunati jer donosi rizik kao i svaki drugi posao", zaključio je Crnjanski.