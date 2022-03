O stanju na ratištu u Ukrajini, a posebno o opsadi Mariupolja, za RTL Danas govorio je vojni analitičar portala Obris.org Igor Tabak. Osvrnuo se najprije na Herson, najveći grad koji su Rusi dosad osvojili, i to još u prvim danima sukoba.

''To je jedino mjesto, zapravo, na kojem su prešli Dnjepar s lijeve na desnu stranu i onda krenuli dalje smjerom prema Odesi, što im nije baš dobro išlo zadnjih nekoliko tjedana. Grad se odupirao neko vrijeme, praktično do ostanka bez streljiva i onda su ga uspjeli okupirati. Pritom je i tu došlo na vidjelo koliko ruska vojska ima problema s držanjem prostora koje uspiju okupirati'', kazao je Tabak.

Rusi u Mariupolju gube jako puno ljudi i tehnike

Mariupolj je opkoljen već neko vrijeme, u gradu nema ni struje ni vode. Tabak kaže kako će obrana grada izdržati ovisno o tome koliko ima zaliha.

''Bilo je jasno da će to biti velika točka borbi. Ono što gledamo u zadnje vrijeme je taj veliki problem za Ruse - držanje tog velikog grada u okruženju i ulične borbe koje se vode počele su im jako trošiti ljudstvo. To je mjesto gdje je poginuo čitav niz viših ruskih časnika, gdje zapovjednici budu na prvoj liniji fronta. Količina ljudi koju su ondje izgubili i količina tehnike, svi ti razni resursi koje Rusi ulijevaju prema Mariupolju, vidljivo nedostaju na drugim frontovima', objasnio je Tabak.

On smatra da je malo vjerojatno humanitarno izvlačenje civila iz grada slanjem vojnika, kako je to predložio francuski predsjednik Emmanuel Macron.

''Rusima je Mariupolj jako bitan. To im je zadnja prepreka na nesmetanom spajanju onih narodnih republika Donjecka i Luhanska s Krimom, da se uspostavi kopneni most. Oni čvrsto kontroliraju i more ispred grada, a to je Azovsko more. To su sve prostori pod čvrstom ruskom kontrolom i Crnomorske flote i ruskih raketnih snaga. Ta priča da bi se samo ovako došlo i obavijestilo Ruse, mislim da je to predizborna patka'', kazao je Tabak.

'Prostori koje Rusija kontrolira puno su manji'

Osvrnuo se i na najavljenu rusku promjenu taktike u Ukrajini. Tamošnje ministarstvo obrane kazalo je kako će se orijetnirati na istok Ukrajine, a Tabak kaže da to djeluje vrlo čudno kada pogledamo kartu. "Sa svim raznim bojištima širiom Ukrajine i onda čujete da je bitna samo jedna četvrtina karte, a ostalo di im ne ide to zaboravimo. Ta priča da je to cijelo vrijeme jedini cilj je jednako problematična kao i ruska napredovanja".

Komentirao je i kartu pokazanu na presici.

''Vidjelo se na toj karti da su prostori koje oni sebi interno, vojno vode da su pod njihovom kontrolom, zapravo puno manji nego sve one crte i zone koje su crtali mediji, posebno ruski mediji. U jednom momentu to je bila trećina Ukrajine ofarbana ruskim bojama. A ovdje je to puno suženije, s puno ukrajinskih enklava, držanja na momente samo komunikacijskih cesta, a s velikim rupama'', ustvrdio je. Tabak.

Za naprasni nestanak iz javnosti ruskog ministra obrane Sergeja Šojgua, koi je navodno doživio srčani udar, Tabak je rekao da je teško suvislo komentirati.

'S obzirom na to da je on postao prvo lice ove operacije, a kako je ta operacija išla, ne bi me čudilo da ga je stvarno strefio šlag ili nešto. S druge strane, Rusija je jako strogo kontrolirana, autokratska država, gdje se njegov izostanak može tumačiti onako kako se nekoć kremljologija bavila tumačenjem svakog pogleda i grimase ljudi u pozadini velikih vođa. Ali nisam siguran da se iz toga da nešto iščitati'', smatra Tabak.

'Ruska vojska vozi se cestama kao na fliperu'

Za kvalitetu i ustrajnost ukrajinske obrane kazao je da nije iznenađujuća.

''Ukrajinsku vojsku sam vidio zadnjih godina i djelovala je ozbiljno, koncentrirano i tako se ponaša. Opći visoki moral vidi se na svakom koraku. To je ono što ih drži uz zapadnu pomoć. Ruska Federacija je pak mjesecima imala dojam da će ta operacija u Ukrajini biti, da ne velim, šetnja po parku. Dva ili tri dana, možda i kraće, da će trajati koliko treba da se vozila prevezu od granice do svih bitnih točaka. To se niti izbliza nije ostvarilo. Ispalo je da svako veće, pa i manja mjesta, svaka prirodna prepreka odjednom postaje nesavladiv problem. Oni se cestama voze kao na fliperu, od ukrajinske točke do točke s vrlo malim učinkom. Pritom njihova logistika mora voziti slalom kroz razne ukrajinske enklave. To nije način kako se očekivalo da će voditi tu operaciju. Onda su i efekti takvi', zaključio je Tabak u RTL-u Danas.

Situaciju u Ukrajini uživo možete pratiti OVDJE.