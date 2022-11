Svjetsko nogometno prvenstvo jednako je sportski događaj i međunarodna proslava, a mnogi navijači navikli su tom prigodom konzumirati alkoholna pića.

Ovogodišnje Svjetsko nogometno prvenstveno u Kataru po tome će se uvelike razlikovati od svakog nogometnog prvenstva do sada. Samo dva dana prije prve utakmice turnira u muslimanskoj zemlji, dužnosnici su na iznenađenje mnogih objavili da navijačima neće biti dozvoljeno konzumirati pivo na osam stadiona Svjetskog prvenstva u zemlji - što je suprotno prethodno najavljenoj politici.

Alkohol je u Kataru strogo reguliran, a carinici imaju naredbu zaplijeniti svako piće koje posjetitelji pokušaju unijeti u zemlju.

Ovo je samo jedna od mnogih kulturoloških razlika s kojima bi se navijači u Kataru mogli susresti iz prve ruke, a National Public Radio donosi cijeli popis:

Zatvorske kazne radi alkohola

Uoči Svjetskog nogometnog prvenstva u Brazinu 2014., FIFA je uspješno izvršila pritisak na tu zemlju da promijeni zakone kako bi se omogućila prodaja alkohola na stadionima, a koja je prethodno bila donesena kako bi se suzbilo nasilje na stadionima.

"Alkoholna pića dio su FIFA Svjetskog kupa, pa ćemo ih imati", rekao je tadašnji glavni tajnik FIFA-e Jerome Valcke još 2012. "Oprostite ako zvučim malo arogantno, ali to je nešto o čemu nećemo pregovarati", dodao je.

Ali, to je bilo tada. U Kataru, navijači neće imati pristup alkoholu na utakmicama. Samo će gledatelji u vrhunskim luksuznim apartmanima na stadionima imati jednostavan pristup piću. Izvan stadiona, navijači još uvijek mogu piti na posebnim mjestima za okupljanje tijekom Svjetskog prvenstva ili u posebno licenciranim restoranima, barovima i hotelima diljem zemlje.

Općenito, javna konzumacija alkohola je nezakonita u Kataru, a prekršaj se može kazniti sa šest mjeseci zatvora i novčanom kaznom većom od 800 dolara. Svatko tko krijumčari alkohol u zemlju može se suočiti s kaznom do tri godine zatvora.

Vjerska ograničenja

U Kataru je službena religija islam. Svatko za koga se utvrdi da se obraća drugim religijama ili kritizira islam "može biti kazneno gonjen", naveo je State Department u informativnom listu o Kataru za posjetitelje Svjetskog prvenstva.

Također, nije sigurno pretpostaviti da možete otvoreno prakticirati svoju vjeru: "Katar dopušta neke nemuslimanske vjerske prakse u određenim područjima kao što je vjerski kompleks u Dohi, ali nisu sve vjere jednako prilagođene", kaže State Department. Uz ograničenja uvoza alkohola i pornografije, "putnici ne mogu unositi proizvode od svinjetine" u zemlju, dodaje se.

Javni govor također je ograničen

Govor koji se smatra kritičnim prema katarskoj vladi mogao bi vas dovesti do uhićenja. To se odnosi na izgovorenu riječ jednako kao i na društvene mreže.

Dok su prošla svjetska prvenstva donijela gomilu svađa, otvoreni sukobi u Kataru mogu donijeti gomilu problema. "Primjerice, svađa ili vrijeđanje drugih u javnosti može dovesti do uhićenja", upozorava State Department.

Seks i druga društvena pitanja

"Homoseksualnost je kriminalizirana u Kataru", navodi State Department.

"LGBTQ osobe su u Kataru podvrgnute terapiji obraćenja, maltretiranju od strane vlasti i zatvaranju", kaže Becky Sullivan iz National Public Radio.

Posjetitelji Katara također se mogu suočiti sa oštrim kaznama za "nepristojna djela i čin spolnog odnosa izvan braka", navodi Kongresna knjižnica pozivajući se na katarski zakon. Za nešto prijeti novčana kazna ili šest mjeseci zatvora za svakoga tko je počinio "nemoralne" radnje ili geste u javnosti do kazne do sedam godina zatvora za nekoga tko ima seks izvan braka. Javni razvrat također može dovesti do kazne do tri godine zatvora, prema Kongresnoj knjižnici.

Ako trudna navijačica ide u Katar na Svjetsko prvenstvo, trebala bi biti spremna pokazati vjenčani list ako im tamo treba prenatalna skrb, navodi State Department.

Pokrivanje unatoč vrućini

Velike vrućine u Kataru prisilike su organizatore da prvenstvno pomaknu s ljeta na studeni i prosinac, a navijači kojima će u Kataru i u ovom periodu godine biti vruće, trebali bi paziti odijevanje.

Na mnogim javnim mjestima zahtijeva se da "i muškarci i žene pokriju ramena, prsa, trbuh i koljena te da uske tajice budu pokrivene dugom košuljom ili haljinom", navodi State Department. Kao i s alkoholom, standardi odjeće mijenjaju se ovisno o tome koliko je mjesto prilagođeno strancima.