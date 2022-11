TKO JE ONA? / Nepoznata ljepotica u hidžabu plijenila pažnju svih na tribinama Al-Bayta

Kažu mnogi kako ovaj SP nije za navijače, nije dostupan širim masama osim onih najupornijih koji su to zaslužili, ali tu je i čitav niz sponzora i bogatih kojima je odlazak na SP ne nogometno-navijačka strast nego trend, Instagram naslikavanja, ne i ljubav i strast prema reprezentaciji koju pohode... Danas na tribinama Al-Bayta, na utakmici otvaranja 22. SP-a bilo je svega. Najviše onih "privilegiranih", ali i onih kojima je stalo. No, kako bilo, jedna je nepoznata crnka u hidžabu plijenila pažnju na tribinama. I ne, uopće nije bitno pritom je li ona stvarno tu zbog nogometa ili drugih stari. Kako bilo, nama je drago što je oplemenila današnje okupljanje svite na otvaranju 22. SP-a u nogometu jer je očarala. Ne samo ona, nego i ostale žene koje su pohodile ovu utakmicu... U prvom susretu na 22. Svjetskom nogometnom prvenstvu, dvoboju 1. kola skupine A, Ekvador je u Al Khoru s 2-0 (2-0) pobijedio domaćina prvenstva Katar. Po prvi put u povijesti se dogodilo da je domaćin prvenstva izgubio utakmicu na otvaranju, a prvo ime Ekvadora bio je Enner Valencia koji je postigao oba gola za pobjednički sastav. U 16. minuti je pogodio s bijele točke, a u 31. lijepo glavom za 2-0. Već u trećoj minuti susreta Ekvador je poveo pogotkom Valencije nakon što je nekoliko puta grdno pogriješio katarski vratar Al Sheeb, a cijela domaća obrana djelovala konfuzno. No, nakon određenog vremena i provjere VAR-a pogodak je poništen zbog zaleđa.