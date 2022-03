Nakon jučerašnjeg dana koji je donio dugo neviđene gužve na benzinskim postajama u cijeloj Hrvatskoj, od ponoći su na snagu stupile nove cijene goriva.

Benzin je s 11,37 kuna po litri fiksiran na 12,19 kuna. Dizel je s 11,29 kuna otišao na čak 12,53 kune po litri, a plavi dizel sa 6 i pol kuna na 8.04 kune.

Cijene takozvanih premium goriva nisu fiksirane i još su snažnije porasle. Tako listra Eurosupera 95 Class Plus na Ininim crpkama stoji 12,72 kune po litri, a Eurosupera 100 Class Plus 13,11 kuna po litri. Premium varijante dizela su između 13,56 i čak 13,86 kuna za litru.

Vlada je jučer ograničila marže trgovaca naftnim derivatima i snizila trošarine na goriva čije je cijene dosad limitirala uredbom, ali ni to neće spriječiti poskupljenja goriva.

Za plavi dizel limitiranje malo znači

Cijenu plavog dizela Vlada je prije mjesec limitirala na 6,5 kuna, ali nju očito, uz sadašnje cijene nafte i naftnih derivata na Mediteranu, nije moguće održavati, pa je nova cijena osam kuna i četiri lipe. Kako se na plavi dizel ne obračunavaju trošarine, na buduću cijenu utjecaja ima jedino ograničavanje trgovačke marže za to gorivo na 50 lipa po litri. U jednom danu to gorivo važno za ribare i poljoprivrednike poskupjelo je gotovo za četvrtinu, i to baš u vrijeme kad počinju najvažniji radovi na oranicama.