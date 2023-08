Voditeljica emisije "Crimewatch" Jill Dando, upucana je u glavu na vratima svog doma u Fulhamu 26. travnja 1999. od strane napadača koji je do danas izbjegao pravdu, unatoč jednoj od najznačajnijih policijskih istraga u britanskoj povijesti. Brutalno neriješeno ubojstvo je središnja tema dokumentarca "Tko je ubio Jill Dando?", novog filma čiji je cilj osvijetliti ovaj slučaj s više od 1000 mogućih osumnjičenika. Uključujući njenog brata Nigela, dokumentarac predstavlja druge osobe uključene u ovu priču, pa i Barryja Georgea koji je prvotno osuđen za njen ubojstvo, ali je kasnije oslobođen.

Nigel živi u nadi da će novi podaci isplivati nakon što dokumentarni film bude objavljen u rujnu. "Nadam se da će medijska pozornost privući nekoga s novim informacijama kako bi se ubojica Jill dovela pred pravdu. Jill je bila na krivom mjestu u krivo vrijeme", rekao je za Times.

Naredio joj da legne, prislonio pištolj i povukao okidač

Dugo se vjerovalo da je Jill Dando ubijena od strane profesionalnog ubojice. Izvršitelj je opisan kao bijelac, star oko 30-40 godina, visok oko 180 centimetara, tamne kratke kose, odjeven u crno. Ubojstvo se dogodilo oko 11:30 ujutro. Ubica ju je prisilio da legne na tlo ispred svog stana te joj prislonio pištolj na glavu prije nego je okinuo okidač. Susjedi su je pronašli kraj vrata u lokvi krvi, a proglašena je mrtvom po dolasku u bolnicu, prenosi Blic.

Ubojstvo Jill Dando izazvalo je opsežnu istragu koju je vodila Londonska metropolitanska policija. To je dovelo do osude Barryja Georgea - seksualnog prijestupnika koji je već služio kaznu zatvora zbog pokušaja silovanja - za ubojstvo u srpnju 2001. Međutim, njegova presuda je ponovno otvorena, a porota ga je jednoglasno oslobodila u kolovozu 2008.

Jedna od teorija je bila da je Jill Dando ubijena po nalogu srpskog vođe vojske i šefa podzemlja, Željka Ražnatovića Arkana. Prije četiri godine, jedan Srbin, za kojeg je britanska policija sumnjala da je njen ubojica, dao je intervju za "Daily Mail" koristeći pseudonim "Milan Mitrović". Priznao je da zna rukovati vatrenim oružjem i potvrdio da su ga ispitivali detektivi iz Scotland Yarda zbog sumnje da je plaćeni ubojica koji je ubio voditeljku BBC-a Jill Dando 26. travnja 1999.

Molila za pomoć izbjeglicama s Kosova

Ovaj Srbin je bio jedini živući Srbin čije je ime bilo povezano s istragom ubojstva novinarke. Zbog toga je postao središnja figura jedne od najupornijih teorija zavjere o ubojstvu - teoriji da je smrt Jill Dando bila osveta zbog britanske uloge u NATO bombardiranju Jugoslavije.

Uključivanje "srpske veze" potaknulo je MI5 i MI6 u "Operaciji Oxborough" - šifra za policijsku istragu ubojstva Dando. Iako je prikupljeno oko 1400 potencijalnih osumnjičenika iz različitih izvora, oko dvadesetak ih je imalo jugoslavensko podrijetlo.

Zašto bi srpski ultranacionalisti željeli smrt Jill Dando? Da bismo odgovorili na to pitanje, trebamo se vratiti na 6. travnja 1999. godine. Tog je dana Jill Dando govorila na BBC1 o situaciji na Kosovu i molila za pomoć izbjeglicama s Kosova. Rano ujutro 24. travnja, NATO je bombardirao zgradu Radio-televizije Srbije, navodno zbog upotrebe za propagandu. U napadu je poginulo 17 radnika RTS-a. Dva dana kasnije, Jill Dando je ubijena na vratima svoje kuće u Londonu. Jesu li ta dva događaja povezana?

Odmah nakon ubojstva počela nagađanja o 'srpskoj vezi'

Nekoliko sati nakon ubojstva, mediji su počeli nagađati o "srpskoj vezi". Te su se spekulacije dodatno povećale kada se pokazalo da je uredniku vijesti BBC-a, Tonyju Hallu, upućena telefonska prijetnja smrću od osobe koja je govorila s istočnoeuropskim naglaskom. "Vaš premijer Tony Blair je ubio 17 nevinih ljudi. On je masakrirao i mi ćemo masakrirati. Prva (žrtva) je pala jučer (Jill Dando). Sljedeći će biti gospodin Hall", rekao je glas.

"Daily Mail" je na naslovnici 28. travnja 1999. pitao: "Je li Jill ubila srpska plaćenica?" Kasnije istog tjedna, objavljeno je da je Jill navodno primila prijetnju od "srpskog izvora" dva tjedna prije njenog ubojstva, u kojoj joj je rečeno da više nikada neće moliti za pomoć Kosovu. "Srpska veza" postala je temelj obrane Barryja Georgea.

Odvjetnik Michael Mansfield je tada rekao sudu da je Nacionalna obavještajna služba za kriminal imala dosje koji sugerira da je ubojstvo bila odmazda za napad na RTS. On je rekao da je nakon tog zračnog napada, zloglasni srpski gospodar rata Željko Ražnatović Arkan zatražio glavu generalnog direktora BBC-ja, ali kako je on bio dobro zaštićen nakon te prijetnje, meta je navodno postala nezaštićena voditeljica. U veljači 2009. policija je dobila dojavu da je navodno jedan Srbin u rujnu 2001. godine u kafiću Portobelo u Beogradu priznao da je ubio Dando. On je navodno dobio i ovacije zbog te izjave. U pitanju je "Milan Mitrović".

Sin rojalista koji su pobjegli od komunista

Mitrović je sin srpskih rojalista, koji su pobjegli iz zemlje u Englesku kada su komunisti preuzeli kontrolu nad Jugoslavijom. On je rođen u Britaniji, ali tečno zna i srpski. Kako su izvještavali tada, njegove kriminalne aktivnosti u Britaniji su počele rano i bavio se švercom oružja, naročito u vrijeme izbijanja rata u SFRJ. On se u ratu u Bosni borio na strani Srba, a tada je iskoristio i poslovne šanse nastale općim kaosom. "Balkan je u to vrijeme bio kao Divlji zapad. Srpska krajina je tada bilo jedno od najopasnijih mjesta na planetu. Ali to je bilo dobro vrijeme za bogaćenje i nekim ljudima je to bio dobar rat - rekao je on za "Daily Mail".

Priznao je da je jednom prilikom upoznao Arkana, nakratko u jednom baru u Beogradu. "On je čuo za mene. Nitko se nije kretao u tom dijelu svijeta u to vrijeme bez njegovog znanja, a ja sam bio prilično upadljiv, Englez koji se pojavio na Balkanu devedesetih godina. Njegov posao je bio da zna sve što se događa i tko je u njegovoj zemlji. Susret je bio ležeran, ali znao sam da me provjerava. Pričali smo o nogometu i politici. Znao sam da je bio nekad pljačkaš banke. Ali jugoslavenska mafija ima interese svuda u Europi", rekao je on. Uprkos brojnim dokumentiranim Arkanovim zločinima, "Mitrović" je inzistirao da je Ražnatović bio "častan čovjek". "On je nacionalni heroj prikazan kao babaroga. U to vrijeme je bilo u modi biti protiv Srba. Ratovi su tih dana osvajani uz propagandu. Srbi su bili zlikovci, čak i u filmovima o Jamesu Bondu ", jada se "Mitrović".

Imao čvrst alibi

Ističe kako ga Arkan nije unajmio da ubije Dando. "Nakon tog sastanka, više nikad ga nisam vidio ", rekao je. Prema njegovim riječima, prvi put je saznao da je bio imenovan u slučaju ubojstva novinarke kada su dva policajca početkom 2009. godine došla na prag njegove kuće u Engleskoj. Rekli su mu da pozove jednog inspektora u Scotland Yardu i on je to učinio. Dva dana kasnije detektivi su ga ispitali

"Pitali su me da li posjedujem pištolj. Rekao sam: "Da, posjedujem mnogo oružja". Pitali su me gdje se nalazi to oružje, a ja sam im rekao u Bosni. Pitali su me da li znam li pucati, rekao sam "da". Pitali su me gdje sam koristio oružje, rekao sam u Bosni. Rekao sam im da znaju sve o meni i da ne okolišaju. Bio sam ljutit i zbunjen. Nikad nisam bio anđeo, bio sam umješan u mnoge stvari u životu, ali nikad u ubojstvo nevine žene. Nije lijepo kada vas optuže za tako užasan zločin. To je bilo loše po mene i moju obitelj. Moj sin je tada imao samo godinu dana", opisuje. On je priznao da je bio u baru Portobelo u Beogradu, ali je rekao da mu nitko nije aplaudirao kada je ušao tamo.

Detektivi su željeli znati gdje je on bio 26. travnja 1999. "Rekao sam im da mi daju tri minute i da ću im pokazati. Uzeo sam svoj stari britanski pasoš. Pokazao sam im ulazne i izlazne pečate za Makedoniju. Bio sam u Makedoniji kada je Dando ubijena, ne u Londonu", rekao je on i pokazao i novinarima dokaz da je bio u Makedoniji u od 19. ožujka do 13. lipnja 1999. godine. To je izgleda i bio dovoljan dokaz za Scotland Yard da je on nevin. "Mitrović" je rekao da se nakon toga više nije čuo sa detektivima.

Među potencijalnim nalogodavcima je spomenuta i paravojna organizacija Irish Republican Army (IRA). Wayne Hurst (45), koji je osuđen za ubojstvo svog sustanara Timothyja Pinkota (37), napisao je pismo iz zatvora u kojem tvrdi da je bio dio četveročlane skupine IRA odgovorne za Jill Dando's smrt.

Unatoč ozbiljnim ozljedama, poduzeti su veliki napori kako na mjestu događaja, tako i u bolnici Charing Cross, kako bi je oživjeli. "Daily Mail" je otkrio da je službeni policijski izvještaj okrivio reanimaciju za potencijalno uništenje ključnih dokaza koji bi mogli dovesti do njenog ubojice. Ponuđeni su dokazi da je ubojica možda zamijenjen za drugog novinara BBC-a koji je bio prava meta u zavjeri za atentat.