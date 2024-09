Prvi sin priznao krivicu za utaju poreza. Bijela kuća kaže da ga tata neće pomilovati

Hunter Biden, sin američkog predsjednika Joea Bidena, u četvrtak je priznao krivnju za utaju poreza, što je iznenađujući potez kojim se izbjegava potencijalno neugodno suđenje nekoliko tjedana prije predsjedničkih izbora u SAD-u.

Bidenu je trebalo u četvrtak početi suđenje na saveznom sudu u Los Angelesu temeljem optužbi da nije platio 1,4 milijuna dolara poreza dok je trošio na droge, seksualne usluge i luksuzne predmete. Na početku ročišta priznao je krivnju po svih devet točaka optužnice.

Sudac Mark Scarsi rekao je Bidenu da se suočava s do 17 godina zatvora i do 450.000 dolara kazne. Izricanje presude je 16. prosinca. Optuženici koji priznaju krivnju u kaznenim predmetima obično unaprijed sklope sporazum s tužiteljima, nadajući se da će dobiti nižu kaznu u zamjenu za izbjegavanje suđenja. Čini se da to ovdje nije slučaj.

Biden je rekao da se izjasnio krivim kako bi svoju obitelj poštedio suđenja koje bi iznosilo neugodne detalje iz razdoblja njegova života u kojem je bio ovisnik o drogama.

"S obzirom na sve kroz što sam ih vukao tijekom godina, mogu ih poštedjeti ovoga", rekao je. Dodao je da je porez platio.

Hunter Biden, koji je otvoreno govorio o svojoj borbi s ovisnošću o drogama i alkoholu, optužen je za neplaćanje poreza od 2016. do 2019. dok je trošio ogromne svote "na drogu, pratnju i djevojke, luksuzne hotele i nekretnine za iznajmljivanje, egzotične automobile, odjeću, i druge predmete osobne naravi”, stoji u optužnici.

Bijela kuća je priopćila da je predsjednik Biden odbacio mogućnost pomilovanja svog sina.

