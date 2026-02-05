FREEMAIL
BORBA ZA LJUDSKA PRAVA /

Dramatično upozorenje: 'Trump je napao temelje demokracije'! Ekspresno reagirala Bijela kuća

Dramatično upozorenje: 'Trump je napao temelje demokracije'! Ekspresno reagirala Bijela kuća
Foto: Rtl Danas

Bijela kuća odbacila je ocjene Human Rights Watcha, optuživši organizaciju za pristranost. Glasnogovornica Bijele kuće Anna Kelly izjavila je da je Trump 'učinio više za ljudska prava nego ta ljevičarska skupina'

5.2.2026.
6:15
Hina
Rtl Danas
Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump napao je ključne stupove američke demokracije, upozorila je organizacija Human Rights Watch u svom godišnjem izvješću o stanju ljudskih prava u svijetu, objavljenom u srijedu.

U uvodu u izvješće, koje obuhvaća stanje ljudskih prava u više od 100 zemalja, izvršni direktor Human Rights Watcha Philippe Bolopion naveo je da se administracija Donalda Trumpa udaljila od dugogodišnje potpore SAD-a ljudskim pravima na globalnoj razini te pokazuje malo interesa za suzbijanje autoritarnih režima.

Bolopion je ocijenio da Washington sada pomaže državama poput Kine i Rusije u potkopavanju ljudskih prava te upozorio na, kako je rekao, brz pad kvalitete demokracije u Sjedinjenim Državama.

"Borba za budućnost ljudskih prava 2026. godine najizraženije će se voditi u SAD-u, s posljedicama za ostatak svijeta", rekao je Bolopion u videoobraćanju povodom objave izvješća.

Reakcije Bijele kuće

Human Rights Watch kao primjere navodi Trumpovu oštru imigracijsku politiku, prijetnje biračkim pravima te druge mjere i retoriku koje, prema izvješću, uključuju oslanjanje na rasističke stereotipe i politike koje se podudaraju s ideologijom bijelog nacionalizma.

Bijela kuća odbacila je ocjene Human Rights Watcha, optuživši organizaciju za pristranost. Glasnogovornica Bijele kuće Anna Kelly izjavila je da je Trump "učinio više za ljudska prava nego ta ljevičarska skupina", navodeći, među ostalim, okončanje ratova i zaštitu vjerskih sloboda.

Izvješće također upozorava da su Rusija, Kina i Sjedinjene Države danas manje slobodne nego prije 20 godina. Za Kinu se navodi sustavno uskraćivanje temeljnih sloboda, dok se Rusiji predbacuje dodatno pojačavanje represije nad civilnim društvom.

Human Rights Watch je odvojeno priopćio da su dva člana organizacije dala ostavku nakon što je privremeno obustavljena objava izvješća o pravu na povratak palestinskih izbjeglica.

POGLEDAJTE VIDEO: Tresu se moćnici svijeta: Trump, princ Andrew i političke ostavke zbog Epsteina

Donald TrumpSadUpozorenjeDemokracija
