The Beatles, jedan od najpopularnijih i najutjecajnijih glazbenih sastava svih vremena svoj su prvi album pod nazivom 'Please Please me' objavili prije točno šezdeset godina, tj. 22. ožujka 1963. Na albumu je bilo 14 pjesama, koje su, po riječima Johna Lennona snimljene u jednom danu, točnije u svega 12 sati.

Kao posljednja, odnosno sedma na B strani, našla se pjesma koja će postati i jedan od najvećih hitova Beatlesa 'Twist and Shout'. Ona je ujedno i posljednja snimana, a namjerno je ostavljena za sam kraj s obzirom na to da je iziskivala velike glasovne napore pjevača Johna Lennona koji je tih dana imao jaku upalu grla.

Album je odmah došao na vrh britanske top liste i tamo se zadržao trideset tjedana, nakon čega ga je s najviše pozicije skinuo album 'With The Beatles', odnosno drugi studijski album istog benda. I sljedećih devet albuma odmah po izlasku naći će se na najvišem mjestu britanskih top lista.

Euforija koju su izazivali dobila ime - beatlemania

Beatlesi su osnovani 1960. u Liverpoolu, a sastav benda činili su gitaristi John Lennon, Paul McCartney, George Harrison i bubnjar Pete Best. Ključan trenutak za njihovu karijeru dogodio se 1962. kada im menadžer postaje Brian Epstein zahvaljujući kojemu počinju snimati prve singlove, a uskoro i cijeli album. Te 1962. dogodila se i velika promjena u bendu jer je Besta na bubnjevima zamijenio Ringo Star. Album 'Please Please me' učinio je Beatlese super popularnima najprije u Velikoj Britaniji, a zatim i u cijelom svijetu.

Euforija koju su svojim pjesmama ali i pojavljivanjima na televiziji izazivali kod tinejdžera, posebno tinejdžerica, dobila je i poseban naziv – beatlemania. Scene deliričnog, pa čak i histeričnog vrištanja obožavatelja, kao i policijska pratnja bez koje članovi benda više nisu mogli izaći na ulicu, postat će svakodnevica Beatlesa. Da im je popularnost prerasla britanske i europske okvire bilo je očito na samom početku američke turneje kada ih je 7. veljače 1964. u njujorškoj zračnoj luci dočekalo nekoliko tisuća oduševljenih obožavatelja, da bi dva dana kasnije njihovo pojavljivanje u popularnoj televizijskoj emisiji The Ed Sullivan Show pratilo preko 70 milijuna gledatelja.

Eksperimentirali s različitim drogama

Njihovom statusu ikona pop kulture pridonijet će i dva filma u kojima ustvari glume sami sebe, glazbene komedije 'A Hard Day's Night' iz 1964. i 'Help' iz 1965. Svoj utjecaj članovi benda će 1960-ih i 1970-ih svakodnevno koristiti kako bi ukazivali na brojne probleme u svijetu, poput rasizma ili ratnih strahota. Kao i njihovi vršnjaci i članovi Beatlesa su tih godina eksperimentirali s različitim drogama, a poseban je interes izazvao njihov odlazak na duhovnu obnovu u Indiju kod učitelja meditacije Maharishi Mahesh Yogija.

Sve to će se odraziti i na promjene u njihovu glazbenom izričaju vidljive npr. u pjesmama Eleanor Rigby, Lucy in the Sky with Diamonds ili Strawberry Fields Forever. Potkraj 1960-ih bend se počinje raspadati, ali njegovi članovi nastavljaju s uspješnim solo karijerama.

Najpoznatiji koncertni događaj u povijesti rock'n'rolla

Posljednji zajednički nastup Beatlesa vjerojatno je jedan od najpoznatijih koncertnih događaja u povijesti rock'n'rolla. Dogodio se 30. siječnja 1969. na krovu zgrade na adresi Savile Row 3 u centru Londona. Koncert je trajao svega četrdesetak minuta nakon čega je, zbog pritužbi na buku, morao biti prekinut. Nekoliko mjeseci kasnije, u svibnju 1970., izašao je posljednji, 12. studijski album Beatlesa „Let it be“.

Šezdeset godina nakon izlaska prvog albuma danas su živa dvojica Beatlesa, Paul McCartney i Ringo Star. John Lennon ubijen je 1980., a George Harrison je umro 2001.

Sve nastavke serijala XX. stoljeće by Hrvoje Klasić pogledajte OVDJE.