Par sati nakon rođendana Vladimira Putina jutros je odjeknula eksplozija na Krimskom mostu koji spaja okupirani teritorij Krima i Rusiju. Koliko je oštećenje mosta na Krimu nanijelo štete Rusiji i njenoj vojsci i kakav odgovor sprema Moskva? Za RTL je ovaj značajan udar na ruske ambicije u ratu komentirao vojni analitičar Igor Tabak.

"Oštećenja na ovom mostu jesu teška, ona jesu dočekana u Ukrajini s velikim oduševljenjem budući da to je u ovom ratu jedan dosta bitan logistički pravac, ali taj most nije onesposobljen. Njegova jedna cestovna traka je potpuno prohodna, a izgleda da će uskoro i željeznička pruga biti prohodna što je još bitnije budući da se ruska ratna logistika uvelike oslanja na željeznice", kazao je Tabak.

Pritisak tvrdolinijaša na Putina

"Činjenica je da će to na kratki rok imati utjecaj na rusku vojnu logistiku na južnom dijelu ukrajinskog bojišta, samo je pitanje dal' će to Ukrajinci uspjet iskoristiti i koliki će taj učinak biti", smatra.

Hoće li to dovesti do velikog pritiska na Putina u Kremlju od strane tvrdolinijaša te koliko će on sada biti stvarno uzdrman, Tabak kaže: "Meni se čini da bi ih prije moglo konsolidirati i na neki način prigušiti privremeno nego što će stvarati dodatnih problema. Reakcije će vjerojatno biti velike. Rusi su se već tjednima i mjesecima hvalili osiguranjem ovog mosta, njegovom nedodirljivošću. To je jedna pljuska tamošnjem vlastodršcu, na njegov rođendan ili ne - nije bitno".

Čekaju li nas nove nuklearne prijetnje iz Moskve?

Naposljetku, komentirao je i moguću odmazdu Rusije te hoće li rušenje mosta dovesti do novih nuklearnih prijetnji.

"Mislim da ne bi bilo začudno da ovakav spektakularni napad bude ponovno još jedan poticaj za novu rundu takvih prijetnji. Nije važno što se iz Moskve priča nego što se iz Moskve radi. Dakle, njihovi kapaciteti za baratanje i izvođenje takvih nuklearnih udara su pod jako pažljivim okom i na sve čime oni prijete - zapad ima odgovor i NATO ima odgovor i EU ima odgovor", zaključio je Tabak.

Rat u Ukrajini iz minute u minutu pratite OVDJE.