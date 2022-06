Druga vojna sila svijeta napada Ukrajinu svim sredstvima, dopuštenim i nedopuštenim, osim nuklearnim naoružanjem. "Nastavit ćemo specijalnu vojnu operaciju dok ne budu izvršene sve zadaće", najavio je ruski ministar obrane Sergej Šojgu.

Neprekidno granatiranje istoka Ukrajine rezultira preuzimanjem i posljednjih dijelova Luhanske oblasti. Rusi su nakrcali sedam puta više vojnika i gotovo svu tehniku na to područje, a Ukrajinci odgovaraju onime što imaju, što najčešće nije dovoljno.

"Ako ne dobijemo višecijevne raketne sustave što je prije moguće, situacija u Donbasu će postati još gora nego što je sada", rekao je ministar vanjskih poslova Ukrajine, Dmitro Kuleba.

Rješenje bi moglo biti u HIMARS-u, američkom raketnom sustavu visoke pokretljivosti. Na njemu se ukrajinski vojnici već osposobljavaju, ali neće dobiti ono što su tražili. Iako je domet njegovih projektila i do 500 kilometara, dobit će one koji lete svega 70 kilometara.

"Nećemo u Ukrajinu slati raketni sustav koji može pogoditi Rusiju", obećao je američki predsjednik Joe Biden, dodavši da će Ukrajini isporučiti četiri takva sustava.

Nedovoljni pokloni Zapada

No, sam spomen slanja oružja bio je dovoljan Vladimiru Putinu da ponovno zaprijeti. "Ako bude isporuka, upotrijebit ćemo naša sredstva kojih imamo napretek, kako bismo pogodili one objekte koje još nismo", rekao je on, priznavši da je omjer vatrene moći njegovih i ukrajinskih snaga i dalje neusporediv.

"Rusija je bitno jača, veća i kao država i vojni sustav, ratuje u mirnodopskom postavu. S druge strane, Ukrajina jedva održava stanje na terenu, a kompletno je mobilizirana", komentirao je za RTL vojni analitičar Igor Tabak.

Zbog toga, Rusi mogu neprekidno uništavati ukrajinske vojne objekte, tvornice i pošiljke novog oružja. "Nemoguće je pobijediti lopatom. Rekli su nam u početku da kopamo rovove. A mi smo im rekli: dajte nam oružje", ponovio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij.

Amerikanci su ga poslušali i poslali haubice, radare i dronove samoubojice. Već je u tu zemlju pristiglo oružje vrijedno oko 30 milijardi eura, a trebalo bi ga stići još i više. Danci su obećali protubrodske rakete Harpoon, Francuzi topove Cezar, a Nijemci tenkove tipa Gepard.

"Da su Ukrajinci već dobili sve ono što se pričalo, bili bi čisto drukčija opremljena vojska. Posebno neke zemlje tipa Njemačka, svako malo nešto obećavaju, a od isporuka prvo su se rješavali DDR tehnike", poručio je Tabak.

Hipersonično oružje protiv visokomotiviranih ljudi

Ovako se ukrajinski uspjesi u obrani zemlje temelje na ručne raketne bacače Stinger i Javelin te dronove Bayraktar. "Opet je potvrđena ona stvar, koja se već vidi neko vrijeme, da je razna bespilotna i besposadna tehnika sve bitnija", ustvrdio je Tabak.

Rusi su odgovarali hipersoničnim projektilima koji mogu prijeći 2000 kilometara. Testirali su i rakete Sarmat, odnosno Putinovo oružje sudnjeg dana. Kako bi poruka Zapadu bila što uvjerljivija, njeno su djelovanje objasnili na televiziji.

"Od Kalinjingrada do Berlina treba joj 106 sekundi, do Pariza 200 sekundi. Zanima vas London? Do Londona 202 sekunde. Neka pogledaju ovu sliku. Brojite sekunde. Hoćete li uspjeti? Pozdrav, već je stigla", rekla je voditeljica Olga Skabajeva.

Rusi su u Ukrajinu dovukli najmodernije, ali i muzejsko naoružanje, a ovim tempom ratovanja Ukrajincima trebaju i najosnovnije stvari, poput streljiva. Ipak, visokomotivirane ljude imaju, ali to možda neće biti dovoljno. Svaki dan pogine oko stotinjak Ukrajinaca. Rusi svoje brojke stradalih skrivaju. Procjenjuje se kako je s obje strane poginulo nekoliko desetaka tisuća ljudi. U svega 103 dana rata.

Situaciju u Ukrajini možete pratiti OVDJE.