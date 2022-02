Među tisućama ljudi koji pred invazijom Rusa pokušavaju otići iz Ukrajine je i novnarska ekipa RTL-a. Zajedno s kolegama s N1 i Nove TV reporterka Leona Šiljeg i snimatelj Ivan Borojević, kombijem su se iz Kijeva probili do poljske granice. Umjesto uobičajenih sedam i pol sati, trebala su im 33 sata. Gužve su nesnosne.

"Još nismo stigli u Poljsku, kada ćemo i hoćemo li do kraja dana je pravo pitanje. Na ovaj granični prijelaz smo stigli prije više od tri sata, pokušali smo prijeći, rečeno nam je da mogu samo ići žene i djeca pa su nam rekli da možemo automobilom ili u drugu kolonu koja je bila neprekidna. Tamo ljudi čekaju danima, kažu da se na njoj čeka sigurno tri dana. Na samu granicu smo stigli pješice, jer je naš vozač bio zaustavljen, nije mogao dalje. Jedno i drugo veleposlanstvo pokušavaju riješiti situaciju i posljednja je informacija da će netko doći po nas s diplomatskom putovnicom iz Varšave i da ćemo uspjeti prijeći granicu", rekla je Šiljeg u javljanju za RTL Danas.

Strah od zatvaranja granice

Dobar dio ljudi pokušava preći granicu i pješice. Noć se spustila, hladno je, a vojska je neumoljiva.

"Vidim kolonu autobusa, vani je hladno, pao je mrak, ljudi su na cestama. Majke s djecom u naručju mole i policiju i vojsku da ih puste ali ih vraćaju na kraj reda. Nitko nema tu prednost, ne možete prijeći red i vraćaju vas natrag. Svi strahuju da će u potpunosti zatvoriti granicu", dodala je reporterka RTL-a.

Spašavanje djece i žena

S novinarskim ekipama iz Hrvatske su se vozila i djeca čiji je otac zamolio da ih prevezu do granice. U Poljskoj ih već čeka njihova majka.

"Na našem putu su bile barikade na svakom koraku i na jednoj od njih policija i jedan otac, koji je sa sobom poveo petero djece, nas je zamolio ako ih možemo prevesti do granice. Sjeli su s nama. Znam samo da su tri sestre iz jedne obitelji, brat i sestra iz druge, čuli su se s majkom i ona ih čeka u Poljskoj. Vlakom je trebala doći po njih i pokupiti ih. Nas je krenulo sedmero, do granice bilo nas je više od dvadesetero. S nama je bila i gospođa iz Mariupolja, u suzama je rekla da je njena unuka novinarka u Češkoj i da ne može vjerovati da ju je novinarska ekipa povela do granice. Nadam se, s obzirom na to da puštaju žene i djecu, da su djeca našla svoju majku i da su u Poljskoj", izvijestila je Šiljeg.

