Tenzije Kosova i Srbije još uvijek se ne smiruju, a RTL-ova reporterka Ana Mlinarić popričala je s vanjskopolitičkim analitičarom Goranom Bandovom pa dobila odgovore na pitanja koja zadnjih dana zanimaju javnost. Društvo se pita je li uopće moguć rat na Kosovu, a Bandov je otkrio kako je to nešto što se ne očekuje. Ipak, postoje oni koji su zainteresirani, prenosi Danas.hr.

"Vidimo da postoje grupe koje bi bile zainteresirane za eskalaciju sukoba, ali s druge strane su Zapadne strane i samo Kosovo koje čvrsto stoji iza toga da se eskalacija ne dogodi. Sve što sada možemo analizirati kaže da do prave eskalacije sukoba neće doći u ovom trenutku", objasnio je analitičar.

Nema nikakve dobitne kombinacije za Vučića

Postoje i neke indicije o mogućim ruskim interesima u ovim događajima, kazao je Bandov pa naglasio da ova eskalacija odskače od svih prethodnih. Riječ je, kako je kazao analitičar, o turbulentnom društvu na turbulentnom području, no ovakav sukob se još nije dogodio.

"Ako Vučić nije znao za to, onda ima strašno velikih problema s protokom informacija koje dolaze do njega, to je opasnost ne samo za njega nego cijelu državu. Ako je znao, onda se postavlja pitanje je li pokušao spriječiti. A ako je znao i nije pokušao spriječiti, to je katastrofa. A ako je znao i kontrolirao sve, to je onda tek katastrofa za cijelu državu", zaključio je Goran Bandov.

U ovim trenutcima, dodao je analitičar, nema nikakve dobitne kombinacije za srbijanskog predsjednika. A što je sve zapravo istina - još uvijek se ne zna.

Postoje sigurnosni i informativni sustavi koji su u toku i koji cijelo vrijeme dobivaju nove informacije, objasnio je Bandov. Žele vjerovati, dodao je, da se sukob neće prenijeti na druge zemlje u regiji i svijetu, kao i da se sukob Kosova i Srbije neće nastviti. Ponajviše se to odnosi na Bosnu i Hercegovinu gdje je " vrlo opasno društvo", zaključio je vanjskopolitički analitičar.

