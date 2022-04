Hrvatska veleposlanica Anica Djamić, koja se iz Lavova za RTL, opisala je kakva je situacija u gradu koji je danas raketran te istaknula kako od "početka govori da nigdje u Ukrajini nije sigurno".

O napuštanju Lavova se razmišlja, kaže naša veleposlanica. Ali ne sa ciljem napuštanja Ukrajine.

" Do toga će sigurno doći. U kontaktu sam s Ministarstvom vanjskih i europskih poslova. Dogovaramo daljnju strategiju. I kao što sam prije rekla, Zagreb nije opcija nego povratak u Kijev. Do toga će doći u narednim danima. Uvijek gledamo i sigurnosne aspekte, kada to bude riješeno", smireno govori veleposlanica koja je bila jedna od posljednjijh koja je napustila ukrajinsku prijestolnicu.

Govoreći o Hrvatima koji su ostali u Ukrajini kaže da ih je još vrlo malo, da su svi koji su htjeli već otišli.

" Svi koji su tu, ne kane otići ili još uvijek nisu odlučili otići. Mi smo i njima na raspolaganju", kaže. Na pitanje o hrvatskim dobrovoljcima koji se bore u ukrajinskim redovima kratko tek kaže: " Oni koji eventualno dolaze iz Hrvatske braniti Ukrajinu ne dolaze putem nas, tako da mi o njima podatke nemamo. Komentirajući vojnu situaciju, ističe da je moral visok. "Borci se bore i ponovno osvajaju teritorije.", kaže te dodaje kako "Svi se nekako nadaju" da će Mariupolj uspjeti obraniti. "To je strateški važan grad, ne samo za Rusku Federaciju, već i za Ukrajinu".

U pregovore vjeruje, ali je pitanje kada će do njih doći.

"Kada će to biti, vjerujem nakon završetka ozbiljnih ratnih operacija, a onda će opet slijediti put diplomatskog rješavanja i poslagivanja svega onoga što se na terenu dogodilo", zaključuje.