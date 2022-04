Vojni analitičar i bivši ministar obrane Ante Kotromanović za RTL Danas komentirao je današnju stravu u kojoj je u Ukrajini pogođena željeznička postaja gdje je poginulo 50 civila.

'Čovjek je nešto najzločestije što je Bog stvorio'

"Mogu samo reći da ništa bezobraznije, zločestije na svijetu nema od čovjeka. On je najveći predator i kad gledamo povijest, kakva je zla čovjek kao humano biće, to je nevjerojatno. I divlja životinja ubija samo koliko je potrebno za nju, neće ubiti previše. Čovjek je nešto najzločestije što je Bog stvorio", kazao je Kotromanović kojega je ovaj zločin podsjetio na slučajeve 1994. godine u Sarajevu i 1995. u Tuzli.

U 44. dana rata u Ukrajini ruska se vojska različito pozicionirala, povlačili su se vojnici sa sjevera i sjeveroistoka, a sada je došlo do faze pregrupiranja.

"Po najavama i jednih i drugih, očekuju odlučujuću bitku na prostoru istočne Ukrajine i to od područja Donbasa i Luganska, tamo su koncentrirane jake snage i jednih i drugih. Ruski je plan tamo dovući najmanje 90-ak tisuća vojnika i na plitkom području koncentrirati silno oklopno topništvo, mehanizirane snage, udariti i pokušati razbiti dobre ukrajinske snage koje se bore.

'Ako izgube, to će biti vrlo neugodno'

Ovo su potpuno drugačiji uvjeti ratovanja nego su bili prije. Ukrajinska vojska bila je vrlo uspješna u zasjedama, diverzijama, kratkim protunapadima, ali ovo je sada nešto sasvim drugo. Ovo se lako može pretvoriti u odlučujuću bitku i bit će vrlo važno kako će se sad ponašati ukrajinske snage.

Ako izgube, to će biti vrlo neugodno, otvorit će se kompletan prostor prema centralnom dijelu Ukrajine. Nakon toga mogu okružiti dole snage i ići prema Odesi. Ono što sam vidio od ruskog plana, je da ako uspiju poraziti ukrajinsku vojsku na tom bi području stvorili, takozvanu, Novu Rusiju, koju bi što više proširili, postavili bi marionetsku vlast koja bi bila odana Moskvi i to bi bila tampon zona između Rusije i Ukrajine, a Zapad bi ostao Zapad", objašnjava Kotromanović te dodaje kako je sada nužna pomoć sa Zapada.

'Ne mogu se više kriti gubici'

Kremlj je prvi put priznao značajne gubitke, a Kotromanović poručuje da se to više ne može kriti.

"Imam nekoliko prijatelja u Moskvi, s njima sam planinario, i čovjek mi je rekao da su moskovske bolnice pune ranjenika. Koliko god imaju kontrolu nad ruskim medijima, ipak to ljudi znaju, ljudi ne dolaze doma i puno je ranjenih, poginulih. Puno ljudi i po Zapadnoj Europi također komunicira s puno ljudi u Rusiji i vjerojatno im govore drugu sliku", kaže.

Mariupolj se drži i unatoč informacijama da je to pitanje dana, dani odoše na tjedne. "Nevjerojatno, stvarno je nevjerojatno kako se ta grupica ljudi bori. Pukovnija AZOV je od tvornice od 3 ili 4 kilometara dobro ukopali, ali pitanje je koliko mogu izdržati i koliko imaju oružja da se brane. Ali oni su nevjerojatno fanatični i znaju da, ako se predaju, da tu nema milosti i Ženevske konvencije", kaže.

Hoće li Putin proglasiti pobjedu?

Dan pobjede održava se 9. svibnja kada bi Putin mogao reći da su pobijedili.

"Njima je to najvažniji dan kroz rusku povijest. Ako vojska napravi odlučujući prodor u Ukrajini, sigurno će proglasiti pobjedu. Ali po svim najava obiju strana svi očekuju taj datum i dan. Za sada ruska vojska taktički pokušava zauzeti što bolje pozicije, posljednjih dana zauzeli su nekoliko manjih mjesta, time su se jako hvaliti i zauzeti bolje pozicije za udar.

Ne znam kako bi to mnogo proglasiti pobjedom. Po meni su u 44 dana rata Ukrajinci napravili genijalan posao, već su oslobodili dio, da nije bilo genijalnog otpora, davno bi se to završilo. Ukrajinci imaju veliki razlog za zadovoljstvo za sad, ali sad moraju dati sve od sebe, držati im fige, ne dozvoliti im da se raspadnu ako dođe do bitke za Istočnu Ukrajinu."

