Sve veći broj zemalja suočava se s izazovom rasta inflacije, a to je izazvalo zabrinutost i veliku pažnju javnosti i ekonomskih analitičara. U nekim državama je inflacija toliko visoka da moraju dozirati koje će proizvode kupiti, a negdje stagnira i nemaju tolikih problema s kupnjom.

Portugal je jedna od država gdje je stanje koliko-toliko, dobro. Naravno, njih je inflacija jako pogodila prije godinu dana, ali sada se stanje polako smirilo, govori nam Hrvatica Hana koja živi u Lisabonu.

"Situacija u Portugalu je sada više-manje ista kao što je bila i prije šest mjeseci, pa čak i godinu dana. Cijene su prije godinu dana dosta skočile i još su nešto malo rasle tijekom godine, ali sada je to stalo i drže se. Mnogo puno proizvoda je u tom periodu od godinu dana poskupjelo za 10 posto, pa čak i 20 posto. Neki i za jedan euro, a neki i više od toga", naglašava nam Hana.

Kolač poskupio za 2,50 eura

Posebno je istaknula cijenu jednog proizvoda.

"Nije da ja zbrajam svaki euro i svaki cent i da se nešto pretjerano opterećujem s time, ali sam primijetila cijenu jednog kolača. To je poseban portugalski kolač od meda koji volim i znam ga povremeno kupiti. Prošle godine na proljeće je on koštao 3,50 eura, a sada je skoro šest eura, tako da je to stvarno velika razlika", govori nam Hana pa se našalila kako taj kolač više ne kupuje.

Prije godinu dana se u Portugalu najviše osjetio rast cijena na žitaricama, a sada ta cijena stagnira. Nije se dodatno podignula, napominje Hana.

"Nedavno sam bila u Hrvatskoj i mogu reći da sam primijetila da su cijene poprilično visoke. Ja sam umjetnica i uvijek kupujem neke materijale, bilo da sam u Portugalu, u Hrvatskoj, jer uvijek radim gdje god da jesam. I stvarno primjećujem da su cijene art-materijala puno više u Hrvatskoj nego ovdje u Portugalu. Na primjer, slikarska platna dimenzija 1,5 m x 1,5 m sam platila 25, skoro i 30 eura. U Portugalu bih to platila oko 10-11 eura, tako da se stvarno osjeti ta razlika."

'Kupujem po potrebi i samo ono što mi treba'

Posebno je izdvojila jednu skupinu proizvoda koja je jako poskupjela u Hrvatskoj.

"Kozmetika je dosta u Hrvatskoj skočila i baš me iznenadilo kada sam vidjela te cijene, jer kod nas u Portugalu nije to toliko drastično", kaže Hana pa za kraj još dodaje:

"Uvijek sam kupovala manje, ali kvalitetnijih proizvoda i za više novaca. Nisam nikada bila tip koji ode u dućan i onda natovari kolica sa puno stvari koje su na akcijama, jer ako mi ti proizvodi ne trebaju, što će mi. Kupujem po potrebi i samo ono što mi treba. Volim kupiti kvalitetno pa makar to koštalo malo više."