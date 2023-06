Svi smo barem jednom doživjeli taj trenutak kada uđemo u trgovinu i primijetimo da su cijene nekih proizvoda porasle. To se sada događa u cijelom svijetu, ali i u Norveškoj koja slovi za jednu od zemalja s visokim standardom života.

"Cijene su porasle za kruh, mlijeko i voće za nekih stotinjak kruna (8,60 eura ili 65 kuna). Dogodilo se to da su neki dućani odlučili napraviti takozvano stopiranje cijena i odlučili su zaključati neke cijene što je stvorilo neravnotežu i borbu na tržištu pa su i ostali morali pratiti nekakvo reguliranje cijena. Cijelu liniju nekih proizvoda malo slabije kvalitete uvijek možemo kupovati po istoj cijeni i onda ljudi kombiniraju. Neki su lanci podignuli svoje cijene, ali nisu izgubili svoju klijentelu jer je to uvijek bila klijentela kojoj cijena nije bila problem", objašnjava nam Marina koja živi u Oslu, a posebno ističe jedan problem:

"Najviše se primjećuje da je kruna pala. Sada su se vrijednosti promijenile, a kruna je izgubila vrijednost. Imamo više turista, više ljudi dolazi i jeftinije im je doći ovdje nego odlaziti odavde. Povećana je potrošnja, a jedino što je jako poraslo su kamate na kredite i rente. Nenormalno puno ljudi prodaje kuće i stanove da bi izbjegli te troškove od banke u kojima su se našli. Tržište nekretnina je opet podivljalo, a cijene novih stanova za kupnju i za rentu su otišle u nebesa."

Kava s mlijekom skočila na pet eura

Što se tiče kave, čokolade, alkohola i ostaloga, Marina napominje kako nikada nije bilo problematično, samo što sada imaju više akcija.

"Na primjer, četiri čokolade za 100 kruna, i takva akcija bude barem tri puta mjesečno. Kave su i dalje između 40 kruna (3,44 eura ili 26 kuna) i 60 (5,16 eura ili 38 kuna). Bila je dosta primjetna razlika u cijeni kave s mlijekom koja je koštala 50 kruna (4,30 eura ili 32 kuna) pa je skočila na 60, i to je bilo najznačajnije."

Inače, inflacija je u Norveškoj u svibnju ove godine iznosila 6,7 posto, što je porast od 0,3 posto u odnosu na travanj.

'Puno obitelji pogođeno udarom cijena'

Marina nam govori i kako je došlo promjena s obiteljima težeg socijalnog statusa ili kod onih kojima je trebala pomoć i ranije, jer su sada morali tražiti i pomoć države vezano uz svoje troškove. Takvih je bilo dosta.

"Tu je riječ o ljudima koji ili ne rade ili žive na socijalnoj pomoći od ranije. Tako da su pokrenuli puno humanitarnih udruga koje su organizirale hranu i potrepštine za obitelji. U Norveškoj se otkrilo da ima puno takvih ljudi, što se do sada nije vjerovalo. U novinama se puno pisalo kako je uopće moguće da je tako puno obitelji pogođeno tim udarom cijena, jer se to ranije nije znalo. Stalno se piše o tom prividu kako je tu lako i ugodno, a nije to baš uvijek tako", kaže Marina.

Posebne nagrade i popusti četvrtom i petkom

Cijene struje su bile najveći problem, a vjerojatno će biti i ove zime. Ipak, kupnja u dućanima im je olakšana raznim popustima.

"Svaki lanac ima određeni sustav nagrađivanja - kartice, kupone i bodove. Postoji određeni četvrtak i petak u mjesecu kada se daje do 50 posto popusta za kupovinu iznad određenog iznosa. Ti bodovi se skupljaju i onda ispadne dosta jeftinije, a mogu se dobiti i neke nagrade i ljudi su ludi za time."

Napominje i kako se u Norveškoj upravo podižu plaće i do kraja ljeta bi svi sektori trebali dobiti povišicu na plaću. Bez obzira na sve, Marina i njezina obitelj ne kupuju manje nego prije, ali se pokušavaju bolje organizirati.

"Kod nas je to malo drugačije jer smo oboje u ugostiteljskoj branši i dosta štedimo jer se hrana onda nosi doma. Ili pripremimo nešto pa se raspodjeli za cijeli tjedan. Navike su drugačije. Više smo orijentirani na svježu hranu - kruh, svježe voće, povrće, hrana koja se lako može jest vani, s obzirom na to da je dan sada od 4 ujutro pa do 11 navečer pa smo dosta u pokretu."