Novo izvješće pokazuje da je Hamas godinama planirao napad izveden 7. listopada, a u izradi detaljne karte pomagali su im špijuni unutar Izraela. Zaključci su to izraelske vojske koja je pregledala ogromnu količinu zaplijenjenih telefona, dokumenata i bilježnica Hamasovih napadača, a koji istovremeno upućuju na nespremnost Izraela na napad i velike sigurnosne propuste.

Kako javlja The Guardian, teroristi su sa sobom nosili i upute za otimanje taoca i rječnike fraza arapskog na hebrejski, od kojih je jedan uključivao rečenicu "podigni ruke i raširi noge".

Nitko nije bio svjestan ozbiljnosti prijetnje

Neki prikupljeni podaci sugeriraju da je militantna skupina imala sposobnost ući duboko unutar izraelskog teritorija. Detalji ukazuju na to da je Hamas godinama pripremao napad, a Izraelske obrambene snage i druge izraelske obavještajne agencije nisu primijetile ni shvatile ozbiljnost prijetnje.

Među pronađenim dokumentima bila je detaljna karta izraelske vojne baze, temeljitija nego što bi to zahtijevao i sam IDF. Izraelski obavještajni izvor smatra da se takva karta mogla sastaviti sao uz pomoć "unutarnjeg znanja". Inače, prošli tjedan je New York Times izvijestio da su izraelski dužnosnici vidjeli borbeni plan od 40 stranica za Hamasov eventualni napad, ali je on odbačen kao pretežak za Hamas da ga provede.

Držali su borce u neznanju do posljednjeg trenutka

Procjenjuje se da je u prekograničnom napadu sudjelovalo oko 3.000 boraca Hamasa, a oko 1.500 ih je ubijeno u početnoj fazi borbi. Iako se Hamas pažljivo pripremao, Izrael vjeruje da je većina boraca držana u neznanju do posljednjeg trenutka.

Izvješće je u ponedjeljak objavila vojna obavještajna jedinica Izraelskih obrambenih snaga Amshat, ponovno uspostavljena nakon 7. listopada. Viši izraelski časnik je istaknuo da je cilj Amshata razumijevanje "Hamasovih planova za napad i obranu" i njihove doktrine te dobivanje operativnih obavještajnih podataka. Čini se da nakon što je ostao zatečen napadom u kojemu je ubijeno 1200 ljudi, a oteto više od 200, Izrael više ništa neće prepustiti slučaju.

