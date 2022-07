Potpredsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić komentirao je plan predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da dođe u privatni posjet Jasenovcu bez službene najave. Napominje kako to izgleda vrlo smiješno jer Vučić vjerojatno to koristi za unutarnje političke razloge.

"Osoba kao što je Vučić koji je bio ratni hukač ne može doći samo ovako u Hrvatsku. Ovo što je on napravio ja bih mogao karakterizirati s dvije riječi – mučki provokator", rekao je Hajdaš Dončić za N1.

'Ti šovinisti to koriste za svoje razloge'

Ističe da ne bi bilo nikakvih problema da je Vučić zatražio dozvolu za posjet.

"On to vjerojatno namjerno radi par tjedana prije Oluje. To se ne radi. Ako želiš smiriti situaciju, onda to radiš u 3. ili 4. mjesecu ili u 9. To je to prokletstvo ovih prostora – ti šovinisti to koriste za svoje razloge, da dižu nacionalne tenzije. Poznavajući Vučića on je za izbore spreman biti i ustaša i četnik i jotićevac i nedićevac, to je jednostavno bezveze, to se ne radi."

Objašnjava kako u Vučićevom slučaju nema privatnih posjeta.

“Ako si predsjednik Srbije, onda imaš službeni posjet. Vučić je bio na inauguraciji bivše predsjednice Grabar-Kitarović, i to je bio službeni posjet”, kaže te napominje kako on nema nikakav problem s posjetom Vučića Jasenovcu.

'Ako želi doći, neka dođe'

"Ako se poštuju diplomatske uzance i ako se posjet organizira u skladu s pravilima struke. Ako želi doći, neka dođe, ja s time nemam problema."

Kaže da Vučiću ove napetosti odgovaraju jer sastavlja Vladu.

"Drugo je da se Srbija jako loše bori protiv inflacije. Čisto unutarnji politički razlozi. Ja isto mislim da bi Plenkoviću bilo pametnije da se bavi inflacijom, cijenom energenata i cijenom hrane."