Stigla je prva službena reakcija Grčke nakon što se naš predsjednik Zoran Milanović obratio Grcima navodeći da navijače iz redova Bed Blue Boysa tretiraju kao zarobljenu postrojbu.

Glasnogovornik grčkog ministarstva vanjskih poslova Stratos Efthimiu poručio je da je "Grčka pravna država".

Dodao je i da će neovisno grčko pravosuđe "nepristrano i objektivno presuditi u ovom slučaju" te Grčka uvijek jamči poštivanje zakonitosti i integriteta svih koji se nalaze u kaznionicama".

"Bilo kakve izjave koje iskrivljuju stvarnost ne pridonose trenutnoj situaciji", izjavio je glasnogovornik grčkog ministarstva osvrnuvši se na Milanovićevu poruku.

Podsjetimo, predsjednik Milanović u utorak je poručio kako se hrvatske navijače u Grčkoj tretira kao da je rat.

"Država mora raditi svoj posao. Grčka ima svoju proceduru, ali ja sam predsjednik Hrvatske, subjektivan sam i sebičan kada se radi o sto hrvatskih zarobljenika. Ti ljudi su zarobljeni kao da je rat. To s pravom veze nema. To sam govorio prije nekoliko dana plašeći se da će se dogoditi nešto ovako, da će biti kolektivna etička kazna. Sada mogu ulaziti u razloge zašto je to napravljeno sada i zašto baš u Grčkoj i što Grčka treba dobiti od UEFA-e i zašto im je bitno da prebace odgovornost na sto Hrvata. Koliko je Grka u pritvoru?”, rekao je.

Podsjetio je kako grčkim vlastima – ni nakon pet dana zadržavanja navijača bez obrazloženja – nije bilo dovoljno da identificiraju tko bi bili odgovorni, nego su ih sve potrpali u pritvor. „E, to nije pravna država! Ti ljudi su tretirani kao ratni zarobljenici. Da sam premijer razmislio bi što bih napravio. Nije jednostavno. Ovo je na granici ratnog prava. Tretiraju se kao zarobljena postrojba. Imaš pet dana da iz jedne grupe ljudi izdvojiš kukolj, a ti ih sve strpaš u pritvor i još ih razbacaš po cijeloj Grčkoj tako da ih prebiju i siluju. Sjajno – to je EU”, upozorio je predsjednik Milanović.

Oglasio se i predsjednik Vlade Andrej Plenković koji tvrdi da su potpora i angažman hrvatske države i diplomacije u slučaju hrvatskih državljana pritvorenih u Grčkoj maksimalni, a da predsjednik Republike Zoran Milanović šalje poruke koje ondje nisu dobro primljene i koje našim državljanima neće pomoći.

"Sport da, nogomet da, sportsko navijanje da, huliganizam ne i to snažno ne huliganizmu", rekao je Plenković u Svetištu Majke Božje Trsatske, gdje je bio na misi u povodu blagdana Velike Gospe.

