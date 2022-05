Petero mrtvih i dvije teško opečene osobe za čije se živote još bore liječnici u Ljubljani vjerojatno je konačna tragična bilanca nesreće u slovenskoj kemijskoj tvornici Melamin u Kočevju koja je, kako se pretpostavlja, izazvana ljudskom pogreškom.

" Uzrok tragičnog događaja najvjerojatnije je ljudska pogreška djelatnika tvrtke prilikom prepumpavanja sirovine", kazao je u izjavi za medije direktor tvrtke Srečko Štefanič.

Međutim, kriminalistička istraga o okolnostima nesreće se nastavlja. "Uzroci eksplozije još se istražuju, no najvjerojatnije je došlo do ljudske pogreške prilikom ispumpavanja sirovine u skladišni prostor - jer je došlo do tragične zabune pa je kod prepumpavanja jedna sirovina zamijenjena drugom, što je izazvalo eksploziju i požar", rekao je Štefanič.

Razbijeni prozori u krugu 200 metara

Kočevje ne pamti u povijesti ovakvu tragediju.

"Izražavam sućut obiteljima onih koji su danas poginuli. Pet je ljudi izgubilo život. Dogodila se ljudska pogreška. To je manje-više sada jasno, provodit će se i istraga. No, već sada je jasno da nije riječ o tehnološkoj pogreški ili neispravnoj napravi. Čovjek je nešto napravio krivo i dogodilo se ovo što se dogodilo", rekao je Vladimir Prebilič, gradonačelnik Kočevja za RTL.

"To se dogodilo u trenutku kada je sirovina kamionom dolazila u tvornicu te je došlo do detonacije koja je raznijela okna na kućama u radijusu od 200 metara", dodao je Prebilič. Ističe kako je prva briga, nakon što je sve stavljeno pod kontrolu, bila utvrditi postoji li opasnost za građane u okolici.

I vojska na terenu

" Došli su stručnjaci iz Ljubljane koji su napravili sve testove vezane za kvalitetu zraka, vode i zemlje. Sada je utvrđeno da nema nikakvih emisija koji bi ugrožavali živote u Kočevju ili šire u regiji.", rekao je te objasnio i zašto je vojska kod pogona.

"Oni su nam pomogli kod dekontaminacije. Kada je došlo do eksplozije puno stvari je bačeno na cestu, došli su očistiti sve što treba tako da se sutra vraćamo manje-više u normalni život. Ali, 230 zaposlenika koji rade u tvrtki sutra neće na posao. Ovo je najveća tragedija u povijesti grada. I nije samo to, ovo je najbolja tvrtka u našoj regiji. Stvarno nas je to pogodilo. No, mjeseci bi mogli biti u pitanju prije nego tvornica ponovno krene s radom", zaključio je Prebilič.