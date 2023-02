Ukrajina se dugo oslanjala na rusko oružje za svoje oružane snage. Sada uz pomoć zapadnih saveznika nastoji nabaviti streljivo iz sovjetske ere za to oružje čak i u ruralnim krajevima istočne Europe. Posao je jednostavan: punjenje topničkih granata sovjetskog tipa kalibra 122 milimetra eksplozivom koji će ih pretvoriti u smrtonosni projektil.

Za stanovnike Kosteneca, gotovo zamrlog planinskog gradića na zapadu Bugarske, to je dobrodošla prilika unatoč rizicima. To znači više poslova u tvornici streljiva Terem na periferiji grada, piše New York Times.

Rat u Ukrajini 'oživio' već propale tvornice

Kijev troši rekordne količine oružja i streljiva, kojih je u vojnim zalihama sve manje. Pomoć Zapada pristiže i dalje, ali nije dovoljna pa se moraju pronaći alternative. A one su pronađene na području Balkana, u zemljama poput Bugarske, koje od tog biznisa mogu zaraditi i nekoliko milijardi dolara. U gradovima Kostenecu i Sopotu nalaze se tvornice oružja koje su već bile zatvorene, ali ih je rat u Ukrajini ''oživio'', a u tim gradovima trenutno gotovo i nema nezaposlenih. Svi rade u pogonima za proizvodnju naoružanja.

Ipak, ni njihovi kapaciteti nisu dovoljni, pa zapadni saveznici Ukrajine traže i nova mjesta gdje postoje tvornice oružja koje bi ponovno mogle pokrenuti proizvodnju.

Rješenja u zabačenim krajevima istočne Europe

New York Times piše da agenti s kovčezima punima gotovine traže takve tvornice u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Rumunjskoj u potrazi za ''blagom'', u ovom slučaju - granatama. New York Times piše da je tvornica u Kostenecu prestala proizvoditi granate kalibra 122 milimetra 1988. godine kada se Hladni rat približio kraju. No, 35 godina nakon što su posljednje granate izašle iz tvornice Terem, tvrtka je ponovno pokrenula proizvodnju.

Ruska invazija na Ukrajinu pokazala je da su oružje i streljivo iz sovjetskog doba kritično važan i tražen materijal. SAD i NATO saveznici ne proizvode to streljivo, a nekoliko zemalja koje izrađuju to streljivo uglavnom su u bivšoj sovjetskoj, odnosno ruskoj orbiti. Stoga zapadne zemlje nastoje pronaći zaobilazna rješenja ulažući milijune dolara kako bi izbjegle političke posljedice i rusku odmazdu. To ih dovodi do nekih najzabačenijih područja istočne Europe, poput Kosteneca i Sopoat u Bugarskoj.

'Ovdje su sad bez posla samo oni koji ne žele raditi'

Predstavnici američkog veleposlanstva prošlog su mjeseca neupadljivo prisustvovali otvaranju nove proizvodne linije u tvornici u Kostenecu, dotrajaloj zgradi na periferiji grada. S novim poslovima, ta bi tvornica mogla postati jedan od najvećih poslodavaca u tom gradiću.

''Ovo je velika stvar za nas“, rekla je dogradonačelnica Kosteneca Margarita Minčeva.

I Sopot se gospodarski i socijalno oporavio od početka invazije. Tamo se nalazi tvornica VMZ za proizvodnju oružja koja zapošljava većinu lokalne radne snage. Nedavno su se tamo čule tupe eksplozije, vjerojatno su to bila testiranja novoproizvedenog streljiva.

''Tijekom godina VMZ je bio glavni izvor prihoda stanovnika Sopota. Vjerojatno ne postoji ijedna obitelj u gradu čiji članovi nisu radili ili ne rade u tvornici. Mi praktički nemamo nezaposlenih. Bez posla su samo oni koji ne žele raditi“, kazao je za New York Times gradonačelnik Sopota Dejan Doinov.