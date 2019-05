GNJUSNO: Milijarder stavio privatni avion na autopilot kako bi se seksao s 15-godišnjakinjom

Tijekom milijarderovog puta u New York opet se vidio s djevojčicom te ju golu fotografirao. Čeka ga dugogodišnji zatvor

Stephen Bradley Mell (53) je milijarder kojeg čeka najmanje pet godina zatvora zbog seksa s maloljetnicom u svom privatnom avionu. On je svoje zlodjelo priznao, a u optužnici stoji da je privatni zrakoplov stavio na autopilot kako bi bi se mogao seksati s tada 15-godišnjom djevojčicom iz New Jerseyja, prenosi The Independent. Koliko je poznato, milijarder posjeduje nekoliko zrakoplova i vodio je dobrotvornu zakladu Air Lifeline. Zaklada je omogućavala obiteljima djece s medicinskim problemima da lete bilo gdje na liječenje u SAD-u.

S djevojčicom je počeo komunikaciju 2017. preko Snapchata. Komunikacija je krenula u smjeru seksa kada je Mell tinejdžericu pitao je li ikada imala oralni seks.

Tvrdio da je vodi na lekcije letenja

Čak ju je pozvao da provede neko vrijeme u njegovoj kući u gradu Bedminsteru. “Nedostaješ mi” slao joj je u porukama, a seks u avionu nije bio prvi s istom djevojčicom. Naime, jednom prilikom joj je kupio pilulu za dan poslije te u porukama pisao “da se treba opustiti jer će ju inače boljeti još više”.

Žrtvinoj majci rekao je da bi volio djevojčici pokazati par lekcija iz letenja što je ona povjerovala pa su zato bili 20. srpnja 2017. u njegovom privatnom avionu. Let je bio usmjeren prema Massachusettsu. Kada su se vraćali natrag upalio je autopilot kako bi mogao spolno općiti s 15-godišnjakinjom.

Tijekom njegovog puta u New York iste godine opet se vidio s djevojčicom te ju ovoga puta golu fotografirao. Kako donosi The Independent, presuda za Mella očekuje se 12. srpnja.

