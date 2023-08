Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov nestao je iz javnosti. Naime, ovog visokopozicioniranog ruskog dužnosnika nitko nije vidio od kad je izjavio da ruski izbori i nisu baš demokratski te predvidio 90 postotnu šansu da će Vladimir Putin nagodinu osvojiti izbore, javlja Newsweek.

"Naši predsjednički izbori zapravo nisu demokracija, to je skupa birokracija", rekao je Peskov za The New York Times u članku objavljenom 6. kolovoza. "Gospodin Putin bit će ponovno izabran sljedeće godine s više od 90 posto glasova", rekao je prije nego što mu se izgubio svaki trag.

Naime, zadnju konferenciju za medije je imao 4. kolovoza dva dana prije nego što je dao izjavu za The New York Times. Državni mediji su po izlasku spornog članka izvijestili da je Peskov krivo protumačen.

Nije on to tako mislio

"Autor članka protumačio je (moje riječi) na apsolutno pogrešan način", rekao je Peskov državnoj novinskoj agenciji Tass, dodajući da se sastao i razgovarao s autorom izvješća te odgovorio na pitanje o predstojećim predsjedničkim izborima.

Peskov je rekao za The Times da je "predsjednik inzistirao da se izbori organiziraju bez greške, da je to ono što demokracija zahtijeva". Također je rekao za rusku novinsku web stranicu RBC da "iako su izbori uvjet demokracije i sam Putin ih je odlučio održati, teoretski je moguće ne održati ih." "Jer je već očito da će Putin biti izabran", rekao je, ističući da je njegova izjava "osobno mišljenje".

Odmara?

Telegram, kanal u vlasništvu ruske televizijske voditeljice Ksenije Sobčak, tvrdi da je Peskov trenutačno na odmoru.

"Smirite se. Peskov je na odmoru. Rekao je da će se vratiti za 2 dana", stoji u objavi na kanalu u ponedjeljak.