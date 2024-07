Glasnogovornica Bijele kuće Karine Jean-Pierre u ponedjeljak se na konferenciji za medije dobrano preznojila da novinarima objasni kako je zdravstveno stanje američkog predsjednika i kandidata na izborima, Joea Bidena, pod kontrolom.

Jean-Pierre je u nekoliko navrata pred novinarima kategorički porekla da Biden boluje od Parkinsonove bolesti. Pritom je odbila podijeliti s novinarima informacije o tome koji liječnici specijalisti posjećuju Bijelu kuću. Potvrdila je da se Biden redovito sastaje sa svojim liječnikom, nekoliko puta tjedno te da za to vrijeme i vježba te kazala da je liječnički pregled nakon debate s Trumpom bio redovan i kratak.

Uzrujan ton glasnogovornice potaknula je serija pitanja u Bidenovom zdravstvenom stanju, točnije, informacije da je Bijelu kuću navodno u nekoliko navrata posjetio specijalist za Parkinsonovu bolest. Prema pisanju američkih medija, naime, stručnjak za Parkinsonovu bolest iz Walter Reed Nacionalnog vojnog medicinskog centra posjetio je Bijelu kuću osam puta u osam mjeseci, a posjeti su navodno započeli prošlog ljeta te nastavili do ovog proljeća.

Tako New York Times piše da dnevnici posjetitelja Bijele kuće pokazuju da se stručnjak, dr. Kevin Cannard, barem jednom sastao s Bidenovim liječnikom, dr. Kevinom O'Connorom. Newsweek je, pak, na svoj upit Medicinskom centru dobio odgovor da će "zbog prirode upita ovo preusmjeriti na višu razinu".

"Različiti stručnjaci iz sustava Waltera Reeda posjećuju kompleks Bijele kuće kako bi liječili tisuće vojnog osoblja koje radi na terenu", rekao je zamjenik glasnogovornika Bijele kuće Andrew Bates za CNN.

Međutim, Jean-Pierre je u na konferenciji za medije u nekoliko navrata ponovila da ne želi raspravljati o tom pitanju, a posebno se uzrujala kada joj je novinar CBS-a kazao da su dnevnici posjetitelja Bijele kuće "javne informacije" te prigovorio kako dopušta da pitanja oko posjeta stručnjaka "dulje čekaju".

"Malo smo ljuti zbog toga kako se informacije o njemu (Bidenu, op.a.) dijele s medijima", kazao je novinar misleći pritom na uočeni nedostatak informacija koje dolaze iz Bijele kuće o predsjedniku Bidenu. Jean-Pierre je odgovorila da ne "ne može javno iznositi imena" na brifinzima za novinare iz "sigurnosnih razloga".

"Ne dijelim, ne potvrđujem imena odavde", rekla je Jean-Pierre poručila je Jean-Pierre novinaru. "Bez obzira na to koliko me forsirate, bez obzira na to koliko se ljutite na mene, neću potvrditi ime. Nije važno je li uopće u dnevniku, neću to učiniti s ove pozicije", kazala je.

Više puta potvrdila da je da je Biden triput bio kod neurologa te da je svaka procjena bila povezana s njegovim godišnjim pregledom. Također je kazala da Biden nikada nije bio liječen od Parkinsonove bolesti, niti je uzimao lijekove za liječenje progresivnog poremećaja koji utječe na živčani sustav.

Glasnogovornica se i uvrijedila i kada je novinar aludirao na "čuvanje informacija" i te je tvrdnje nazvala "stvarno nepravednima".

Podsjetimo, Biden (81) se tijekm debate s bivšim predsjednikom Donaldom Trumpom trudio dovršiti rečenice i odgovoriti na osnovna pitanja o svojoj kampanji, a njegova izvedba ponovno je aktualizirala pitanja o njegovim mentalnim sposobnostima te zdravstvenom stanju.