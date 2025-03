Gigant najavio 12.000 otkaza: 'Nažalost, to ne možemo izbjeći, a ovo su razlozi'

Bosch, tvrtka sa sjedištem u Gerlingenu kod Stuttgarta i koja, među ostalim, proizvodi dijelove za autoindustriju, planira nova otpuštanja. Kako navodi Bild, do kraja 2032. godine, Bosch bi mogao izgubiti više od 12.000 radnih mjesta diljem svijeta. Od tog broja, u Njemačkoj je ugroženo oko 7.000 radnih mjesta.

"Nećemo moći izbjeći daljnja otpuštanja", rekao je Stefan Hartung, izvršni direktor Boscha, za Stuttgarter Zeitung i Stuttgarter Nachrichten. Razlozi za to su slaba globalna ekonomija u automobilskoj industriji, sve jača konkurencija iz Kine i nesigurnost potrošača.

Jedan od glavnih problema je prijelaz s motora s unutarnjim izgaranjem na električne pogone. To će dovesti do značajnog gubitka radnih mjesta, objasnio je Hartung. S pozitivne strane, međutim, e-mobilnost dolazi sporije nego što se očekivalo, što znači da se postojeća proizvodnja motora s unutarnjim izgaranjem može koristiti punim kapacitetom duže vrijeme.

Mnogi će otići u mirovinu prije ukidanja radnih mjesta

Osim toga, mnogi će zaposlenici otići u mirovinu prije nego što njihova radna mjesta budu ukinuta. No, to samo po sebi neće riješiti problem, ističe Hartung. Ipak, prijelaz na e-mobilnost je neizbježan, a Bosch se na to priprema.

Na kraju 2024. godine, Bosch Grupa imala je 417.900 zaposlenih širom svijeta – 11.500 manje nego godinu ranije. U Njemačkoj je broj zaposlenih pao za 4.400, na 129.800.

Dobit Boscha prije kamata i poreza (EBIT) pala je za trećinu, na 3,2 milijarde eura prošle godine. U 2023. godini Bosch je još uvijek bilježio operativnu dobit od 4,8 milijardi eura. Prihodi su pali za 1 %, na 90,5 milijardi eura.

Foto: Shutterstock Bosch, kazna, varanje, štetni plinovi

Unatoč teškim uvjetima, Bosch želi ponovno povećati prodaju i dobit ove godine. Konkretna prognoza očekuje se u svibnju. Izvršni direktor Hartung ostaje oprezno optimističan. Trenutnu godinu opisao je kao prijelazno razdoblje u kojem bi se, kako se nadaju u kompaniji, već mogli vidjeti pozitivni pomaci.

