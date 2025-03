Avdagić o Trumpovim potezima i 'osvajanju' najvećeg otoka na svijetu: 'To nije iznenađenje'

Američki predsjednik Donald Trump, nakon preuzimanja vlasti u siječnju ove godine, ne odustaje od svojih nauma. "Treba nam Grenland zbog međunarodne sigurnosti. Treba nam. Moramo ga imati", ponovio je Trump i nedavno u razgovoru s podcasterom Vinceom Coglianeseom.

Još od siječnja inzistira da Sjedinjene Američke Države preuzmu kontrolu nad Grenlandom, najvećim otokom na svijetu. "Mrzim to reći na taj način, ali morat ćemo ga imati", rekao je Trump u gostovanju. Napomenuo je da moraju uvjeriti Grenlanđane jer je bez Grenlanda, tvrdi, "nemoguće adekvatno obraniti velik dio ovog planeta, ne samo SAD".

Prema pisanju portala Sky News, ta se Trumpova želja poklapa s njegovim tvrdnjama da bi Kanada trebala postati 51. država SAD-a, ali i ciljem da vrati Panamski kanal. S tog su se područja povukli još 1999. godine, a od tada kanalom upravlja vlada u Panami.

Grenlanđani su zabrinuti

No, oči svijeta sada su uprte upravo u Grenland koji je dio Danske već 600 godina, ali i koji je velika vojna baza i jedan od osnivača NATO-a. Zbog svoje pozicije - između SAD-a, Rusije i Europe, otok nudi jedinstvenu geopolitičku prednost.

"Grenland nije iznenađenje. On je to govorio u prvom mandatu. Mene je iznenadilo zašto je to sve toliko iznenadilo. Ljudi su manje iznenađeni Panamskim kanalom koji nije spominjao, a iznenađeni su Grenlandom koji je spominjao", komentira za Danas.hr geopolitički analitičar Denis Avdagić.

Avdagić dodaje da ondje već postoji američka prisutnost te da je u obrambenom smislu - Grenland za SAD. Napominje: "Grenland je imao izbore, dobit će novu vladu, svi su u viziji neovisnosti, samo nisu sigurni kako i pod kojim uvjetima. Referendum je moguće da se održi, ali to neće biti brzo. A ako bude ishod odluka o neovisnost, postavlja se pitanje o provedbi. Ali to ne znači da je to referendum o pristupanju SAD-u".

Ističe Avdagić i da su Grenlanđani svjesni bogatstva tog ogromnog otoka te da žele "kao domicilno stanovništvo primarno sudjelovati u njegovoj eksploataciji". Ipak, Avdagić smatra da su Grenlanđani poprilično zabrinuti za tim posezanjima koja su, tvrdi, poprilično javna.

Komentirao najavljeni put na Grenland

Grenlandska vlada, podsjetimo, od početka se protivi Trumpovu interesu za njihovu zemlju. Poručili su da Grenland nije na prodaju i da ne žele biti ni Amerikanci ni Danci, nego Grenlanđani. Žele neovisnost.

Jasno je da Danska ne može prodati Grenland. Mogu shvatiti da u politici ima ljudi koji kažu 'Sve se može', ali ne ide to tako. Mislim da su i oni shvatili u međuvremenu - što mi je bilo šokantno da je trebalo toliko vremena. Sada se govori - moramo ih nagovoriti", ističe Avdagić.

Američki potpredsjednik JD Vance objavio je na društvenim mrežama da će u petak posjetiti Grenland kao dio visokoprofilirane američke delegacije. Grenland smatra da je to pokušaj provokacije. "Njegov se put, od nečega što je trebao biti posjet, na kraju pretvorio u low profile posjet američkoj bazi, što je diplomatski uzmak, da se ne provocira dansko i grenlandsko društvo", kaže Avdagić.

Trumpovi potezi? 'Mnogo grešaka'

Komentirao je odnos Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina. Avdagić ističe da se Trump muči s detaljima koji su "više ustupci Rusima, nego stvarni put završetku rata u Ukrajini", a sve je oko Trumpove administracije postavljeno tako da je puno dramatičnije, tvrdi Avdagić, "ali onda tu dolazi do nekakvih barijera".

Napominje da je ovdje komunikacija na djelu koja nije uobičajena u ukupnim međunarodnim odnosima, a kamoli savezničkim.

Vidimo kako to izgleda s Putinom. Sada ima problem. Mislio je da može, a sada vidi da ne ide tako kako je zamislio. Jer što, da Ukrajina kapitulira? Direktor CIA-e u Kongresu je svjedočio, da će se, citiram otprilike, ljudi u Ukrajini boriti rukama i nogama, a imate savjetnika koji ponavlja rusku retoriku - postoji li uopće ukrajinska nacija? Što je teški 'nonsense', ako ništa, govorimo o zemlji koja ima svoje jezik i pismo, drugačije od ruskog. lako je ulaziti u pitanje nečega kada nemate nešto vrlo temeljno kao jezik, a oni to imaju", objašnjava Avdagić.

Ističe da stvari nisu nimalo jednostavne te da kod Trumpa i njegove administracije postoji mnogo grešaka koje dolaze "iz forsiranja".

"Onaj susret s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim je bio forsiran i zato je završio tako kako je, a i s Rusima su shvatili da moraju ići korak po korak. Ako imaju ikakvu stvarnu želju pristupiti Grenlandu na normalan način, morat će stati sa strane i vidjeti kako će Grenland odlučiti o svojoj sudbini", zaključio je Avdagić.

