Novi predsjednik Hrvatskog generalskog zbora Marinko Krešić komentirao je pad bespilotne letjelice u Zagrebu.

"Treba napraviti analize, ali jedna stvar koju je brigadir Selak rekao je točna: Da takve bespilotne letjelice imaju svoju zaštitu da podatke ne odnesu u neprijateljski prostor. Iz tog se razloga priklanjam teoriji da je tu bio manji dio eksploziva kako bi se uništili podaci u kutiji. Srećom, nešto se dogodilo da je kutija ostala čitava", rekao je Krešić za N1.

'Ovo je veliki propust'

Krešić kaže i da će vještačenja letjelice koja je u nedjelju izvučena iz zemlje zajedničkim snagama provesti stručnjaci NATO-a i Hrvatske. Na pitanje je li ovo bio veliki propust, Krešić kaže kako smatra da jest.

"Smatram da je ovo veliki propust. Kad smo ulazili u NATO, mislili smo da je NATO naš štit. Nije se moglo dogoditi da prođe kroz tri zemlje, to se nije smjelo dogoditi, da se šeta i da dođe do centra Zagreba. Hvala Bogu pa je udario u zemlju. Smatram da je to propust, posebno jer su radari to zabilježili. Ako su to vidjeli, zašto nisu reagirali? To se trebalo riješiti već u Mađarskoj. Ovo što Vučić govori da bi ih riješili za pet minuta, i da su MIG-ovi u zraku pitanje je bi li stigli

Svi skupa bismo trebali skupiti glave. Treba raščistiti zašto je to došlo tu, je li slučajno. Treba pustiti malo vremena, teško itko može sa 100 posto sigurnošću tvrditi ovo ili ono dok se ne napravi analiza."

'Ako imate tehniku, ne idete u kolonama...'

Komentirao je i odakle je dron došao: "Može se samo nagađati dok ne vidimo detalje. Kad to vidimo, znat će se je li iz Rusije, Ukrajine i koje je dijelove obišla."

Krešić je komentirao i strategiju kojom je ruski predsjednik Vladimir Putin krenuo u osvajanje Ukrajine.

"On je smatrao da su dva do tri dana dosta da to osvoji. Ovdje se dogodilo, što se i vidi, da je sam Putin smijenio toliko ljudi u obavještajnoj zajednici. Razlog je vjerojatno to što je imao loše podatke o neprijatelju. Ta strategija se nije mogla provesti jer se dogodio velik otpor Ukrajinaca. Ta teorija o brzom napadu može dati velike rezultate bez ljudskih žrtava. Vidjeli ste kolone ruskih tenkova… U svim ratovanjima, ako imate tehniku, ne idete u kolonama. Vojska nije htjela ići, dokaz tome je da su ubijena trojica ruskih generala. To je dokaz da nemaju baš pješaštva i motiva za napade."