FRANCUSKA NASTOJI UBRZATI CIJEPLJENJE PROTIV COVIDA-19: Stvari se moraju brzo promijeniti

Presporo procijepljivanje stanovništva moglo bi ugroziti napore Francuske za gospodarskim oporavkom od pandemije

Francuska nastoji ubrzati cijepljenje protiv covida-19 usporeno zbog birokracije i opreza vlade u jednoj od najskeptičnijih zemalja na svijetu prema cjepivu.

“To ide presporo”, kazao je epidemiolog i vladin savjetnik Arnaud Fontanet za radio France Info. Francuska je počela s cijepljenjem zdravstvenih djelatnika iznad 50 godina nakon što je u prvom tjednu kampanje podijelila tek 516 doza Pfizer/BioNTech cjepiva po staračkim domovima.

Spori početak u odnosu na Veliku Britaniju i Njemačku je razljutio predsjednika Emmanuela Macrona koji je kazao da se “stvari moraju brzo i stubokom promijeniti”.

Sedma najpogođenija zemlja na svijetu

Fontanet je kazao da je kraj ožujka krajnji rok do kojeg bi se trebalo cijepiti pet do 10 milijuna ljudi, jer će tek onda osjetiti stvarni učinak cijepljenja na širenje koronavirusa. Od tog je virusa u Francuskoj do sada preminulo preko 65.000 ljudi. Francuska drži sedmo mjesto na ljestvici najpogođenijih zemalja na svijetu, no usprkos tome šest od 10 Francuza namjerava odbiti cijepljenje.

Još nema zelenog svijetla za cjepivo AstraZenece i Oxford

Britanija je svoj program masovnog procjepljivanja započela početkom prosinca s cjepivom koje su zajednički proizveli Pfizer i BioNTech i do sada je primijenjeno više od milijun doza tog cjepiva, a danas je prva osoba izvan kliničkog ispitivanja primila cjepivo AstraZenece i Oxforda.

Francusko regulatorno tijelo još uvijek nije dalo zeleno svijetlo cjepivu AstraZenece i Oxforda već je odlučilo pričekati još 15 dana kako bi ispitali njegovu sigurnost i učinkovitost.

U Francuskoj se danas, nakon božićnih blagdana, u školske klupe vratilo 12 milijuna đaka.

