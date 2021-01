Jučer je zabilježeno 696 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj ukupno 6444, od kojih je na bolničkom liječenju njih 2453, od čega 211 na respiratorima

U nedjelju je zabilježeno 696 novozaraženih i 56 preminulih od posljedica koronavirusa u Hrvatskoj

Na bolničkom liječenju su 2453 pacijenta, od kojih je njih 211 na respiratorima

Broj aktivnih slučajeva je 6444

U Velikoj Britaniji danas započinje cijepljenje cjepivom farmaceutske tvrtke AstraZeneca i Sveučilišta Oxford

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Japan razmatra uvođenje izvanrednog stanja zbog covida-19

8:35 – Japan razmatra proglašavanje izvanrednog stanja u Tokiju i okolnim prefekturama zbog pandemije covida-19, rekao je u ponedjeljak na konferenciji za medije premijer Yoshihide Suga. Njegova najava dolazi nakon što su guverneri četiri prefekture, uključujući i Tokio, u subotu pozvali središnju vladu da uvede mjere za te regije nakon što je došlo do velikog porasta novozaraženih. Na konferenciji u ponedjeljak, guverner Chibe, Kensaku Morita, pozvao je Sugu da “hitno” donese proglas. Do proglasa bi trebalo doći ovaj tjedan, izvijestili su lokalni mediji.

Japan je u nedjelju prijavio 3158 novih slučajeva zaraze, od toga je polovica iz četiri prefekture – Tokija, Kanagawe, Chibe i Saitame. Navodno četiri guvernera također razmatraju skraćivanje radnih sati kafića, karaoke barova i restorana kako bi spriječili širenje virusa. Guvernerka Tokija, Yuriko Koike, izrazila je zabrinutost zbog povećanja pacijenata s ozbiljnim simptomima nakon što je brojka u nedjelju skočila na 101. Apelirala je na 14 milijuna stanovnika Tokija da se nastave suzdržavati od neesencijalnih izlazaka.

Japan je u četvrtak prijavio 4336 novih slučajeva zaraze, uključujući 1337 u Tokiju, dok se zemlja nastavlja boriti s obuzdavanjem trećeg vala pandemije. Brojka je premašila rekord prethodnog dana koji je iznosio 3703 novih slučajeva 26. prosinca, prema podacima ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi.

U četvrtak, ministarstvo je otkrilo šest slučajeva novog soja koronavirusa koji je prvotno otkriven u Velikoj Britaniji, što je dovelo ukupno do 21 slučaja u Japanu, uključujući i jednu osobu koja je zaražena novim sojem identificiranim u Južnoafričkoj Republici. Potvrda novog soja, za kojeg se vjeruje da je zarazniji, navela je japansku vladu da privremeno suspendira ulazak stranaca u zemlju. Mjera se počela provoditi prije tjedan dana te će trajati do kraja siječnja, reklo je ministarstvo vanjskih poslova.

U ožujku, globalna pandemija koronavirusa primorala je Međunarodni olimpijski odbor i Japan da donesu dosad neviđenu odluku o pomicanju Olimpijskih igara u Tokiju za jednu godinu, na srpanj i kolovoz 2021. Japan je početkom travnja proglasio izvanredno stanje u sedam prefektura. Tjedan dana kasnije mjere su se proširile na cijelu zemlju. Izvanredno stanje na nacionalnoj razini trajalo je oko mjesec dana. Završilo je u Tokiju i četiri druge prefekture u kasnom svibnju – što su bile posljednje regije u kojima su na snazi bile restrikcije. Japan je dosad izbjegavao pandemiju kakva je viđena u Europi i SAD-u, s ukupnim brojem zaraženih koji iznosi 243.000 i oko 3600 smrti.

Nema novozaraženih u Požeško-slavonskoj županiji

8:25 – “U Požeško-slavonskoj županiji trenutno su aktivna 322 slučaja zaraze korona virusom (COVID-19), 263 osobe nalazi se u kućnoj izolaciji, a 59 osoba je hospitalizirano. U samoizolaciji se nalazi 900 osoba, a ukupno su testirane 23492 osobe. Tijekom dana će se nastaviti s testiranjem kontakata zaraženih osoba kao i svih suspektnih osoba”, priopćeno je.

Britanci danas započinju cijepljenje oksfordskim cjepivom

7:05 – Britanija će u ponedjeljak kao prva u svijetu početi koristiti jeftino i lako prenosivo cjepivo za covid-19 farmaceutske tvrtke AstraZeneca i Sveučilišta Oxford, te tako napraviti još jedan korak naprijed u globalnoj borbi s pandemijom koronavirusa. Ukupno 530 tisuća do sada pripremljenih doza toga cjepiva distribuirano je u šest engleskih bolnica. Program će se potom proširiti na stotine drugih mjesta diljem Britanije, a vlada se nada da će u roku od nekoliko mjeseci biti isporučeni deseci milijuna doza.

“Ovo je ključna prekretnica u našoj borbi protiv ovog užasnog virusa i nadam se da daje novu nadu svima da se počinje nazirati kraj ove pandemije”, izjavio je ministar zdravstva Matt Hancock u priopćenju.

Prošli mjesec Britanija je prva u svijetu počela s cijepljenjem koristeći cjepivo Pfizera i BioNTecha koje se mora čuvati na vrlo niskim temperaturama. Do sada je to cjepivo primilo oko milijun Britanaca. Cjepivo Oxford/AstraZenece je jeftinije i može se čuvati u hladnjaku, pa ga je lakše transportirati i koristiti. Indija je u nedjelju to cjepivo odobrila za hitne slučajeve.

Posljednjih tjedana u Britaniji je došlo do značajnog porasta broja novozaraženih, uslijed pojave novog i zaraznijeg soja virusa. U nedjelju je zabilježeno gotovo 55 tisuća novih slučajeva, a ukupno je u zemlji od posljedica covida-19 do sada umrlo više od 75 tisuća ljudi, na drugom mjestu po broju umrlih u Europi. Britanska je vlada svoj program procjepljivanja proglasila najnaprednijim u svijetu, no optimizam te poruke mora pažljivo balansirati s imperativom nastavljenog pridržavanja epidemioloških uputa kako bi se spriječilo daljnje širenje zaraze.

Premijer Boris Johnson u nedjelju je izjavio da je moguće pooštravanje već ionako vrlo strogih mjera u toj zemlji. Pojava i širenje novog soja virusa također je pridonijelo pristupu britanske vlade prema cijepljenju: sada je najveći prioritet da prvu dozu cjepiva dobije što veći broj ljudi, dok je primanje druge doze manje bitno.

Grci zabilježili prve slučajeve zaraze novim sojem koronavirusa

7:05 – Grčka je zabilježila prva četiri slučaja zaraze novim sojem koronavirusa, i to kod osoba koje su nedavno u tu zemlju doputovale iz Velike Britanije, izjavio je za Reuters jedan dužnosnik grčkog ministarstva zdravstva. Novi soj koronavirusa, koji se već počeo širiti svijetom, otkriven je prvo u Velikoj Britaniji i zarazniji je od izvornoga soja virusa čiji je prvi slučaj zabilježen u Kini prije godinu dana. Još jedan novi soj virusa nedavno je otkriven i u Južnoafričkoj Republici.

“Četiri osobe nedavno su iz Grčke doputovale iz Britanije. Nalaze se u karanteni”, kazao je za Reuters dužnosnik, koji je želio ostati anoniman. Riječ je o prvoj pojavi novoga soja u Grčkoj.

U sklopu nastojanja usmjerenih na suzbijanje širenja koronavirusa, Grčka je u nedjelju na tjedan dana pooštrila svoje epidemiološke mjere, te su tako ponovno zatvoreni frizeraji i knjižare, kojima je u razdoblju uoči Božića bio dopušten rad. Ta zemlja, koja je prošli tjedan počela s cijepljenjem protiv covida-19, izvijestila je o 140.099 potvrđenih slučajeva zaraze koronavirusom, te ukupno 4.957 umrlih od te bolesti.