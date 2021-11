Francuska agencija za javno zdravlje preporučuje da se mlađima od 30 godina daje Pfizerovo cjepivo protiv covida-19 kada je dostupno umjesto Modernina, kod kojeg postoji relativno veći rizik od problema sa srcem.

Agencija koja savjetuje francusku vladu navodi da u slučaju Modernina cjepiva postoje "jako rijetki" rizici od razvoja miokarditisa, po francuskom istraživanju čiji su rezultati objavljeni u ponedjeljak te recentnim podacima o tom cjepivu.

"U populaciji mlađoj od 30 godina, taj rizik je izgleda pet puta manji kod Pfizerova cjepiva Comirnaty nego Modernina cjepiva Spikevax", navodi agencija u mišljenju objavljenom u ponedjeljak.

Rezerviran stav

Regulatori u više zemalja uključujući Kanadu, Finsku i Švedsku također su zauzeli rezerviraniji stav prema tom cjepivu zbog mogućih srčanih problema kod mlađih ljudi. Francuska agencija preporučuje, međutim, da se za osobe starije od 30 godina koristi baš Modernino cjepivo jer je nešto učinkovitije.

Europska agencija za lijekove odobrila je prošli mjesec booster dozu Modernina cjepiva za sve dobne skupine starije od 18 godina, najmanje šest mjeseci nakon druge doze.

EMA je ranije ove godine objavila da je utvrdila moguću povezanost između rijetke upale srca i Pfizerova i Modernina cjepiva protiv covida-19. No koristi oba cjepiva koja se temelje na mRNA tehnologiji veće su od rizika, naglasila je, a to kažu i američki regulatori te WHO.