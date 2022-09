Uragan Ian približava se u srijedu Floridi, a stanovnici floridske obale Meksičkog zaljeva ispraznili su police s namirnicama, zatrpali prozore daskama i evakuiraju se u skloništa.

Ian je ojačao u iznimno opasan uragan 4. kategorije, priopćio je u srijedu američki Nacionalni centar za uragane (NHC). No kasnije je objavio da se očekuje se da će Ian malo oslabiti kad stigne na kopno. NHC je naveo da se Ian kreće oko 130 kilometara jugozapadno od Punta Gorde na Floridi s udarima vjetra od 250 kilometara na sat.

Ian večeras stiže do obale Floride

Ian je prošao Kubom u utorak i cijela karipska otočna država ostala je bez električne energije, a očekuje se da će pogoditi obalu Floride u srijedu navečer južno od Tampa Bayja. Vlasti su pozvale više od 2,5 milijuna stanovnika Floride da se evakuiraju na viša područja.

Obalno područje Floride, koje je u najvećem riziku, dom je pješčanih plaža, niza hotela u odmaralištima i brojnih parkova za mobilne kućice, omiljeno među umirovljenicima i turistima.

NHC je izdao upozorenja o olujnim valovima za veći dio obale zapadne Floride.

"Sada je vrijeme za evakuaciju. Krenite na put", rekao je Kevin Guthrie, šef za upravljanje krizama na Floridi, u utorak navečer na brifingu za novinare.

Milijuni će ostati bez struje kad stigne oluja

Guverner Floride Ron DeSantis upozorio je u utorak navečer da će evakuacija biti otežana onima koji su dugo čekali da se evakuiraju jer će sve snažniji vjetrovi uskoro prisiliti vlasti da zatvore mostove na autocestama.

"Morate doći do viših položaja, morate doći do sigurnih struktura", rekao je DeSantis i dodao da će milijuni ostati bez struje kad stigne oluja.

Ako Ian pogodi područje Tampa Bayja, to će biti prvi uragan koji će proći kopnom nakon oluje Tarpon Springs 1921. godine.

'Ovo je oluja opasna po život'

Gotovo 60 škola na Floridi otkazalo je nastavu zbog uragana, rekao je guverner DeSantis. Dodao je da je više od 175 evakuacijskih centara otvoreno diljem države, a brojne škole prenamijenjene su u skloništa. Komercijalni zračni prijevoznici izvijestili su o više od 2000 otkazanih letova u SAD-u zbog oluje, a međunarodne zračne luke St. Petersburg-Clearwater i Tampa zatvorene su u utorak.

Lokalne vlasti upozorile suda bi ovo mogao biti najjači uragan na ovom području u zadnjih 100 godina. Guverner DeSantis proglasio je izvanredno stanje u svih 67 okruga Floride.

"Ovo je oluja opasna po život", upozorio je.

Zbog uragana je više od 330.000 potrošača ostalo bez električne energije.

Hrvat s Floride: U kući smo, čekamo, grobna je tišina

Među onima koji sa strepnjom iščekuju dolazak uragana Iana je i Želimir Mrgan, Brođanin koji živi na Floridi.

''Ide izravno na nas, evakuirano je sve što je uz obalu, Od Miamija do Tampe, oko 2,5 milijuna ljudi. I da želimo otići više ne možemo, nema letova, a još prije su rasprodane sve karte. Ceste su zakrčene, za izlaz iz Tampe prema sjeveru treba tri do pet sati. Ostajemo u kući, ovo predugo traje, kao nikada do sada'', rekao je Mrgan za 24 sata.

Srećom, kaže, more ne može doći do njega i njegovih jer im je kuća na brdu, ali plaše se okolnih stabala koja bi vjetar mogao srušiti na nju.

''Vani pada lagana kišica, još je mrak, grobna tišina, ništa se ne čuje. Ne radi se pa nema ni automobila. Vjetar je slab, nešto se osjeća u zraku. Ne palimo TV jer previše je informacija, svaka TV kuća ima svoje viđenje pa to pomalo zbunjuje'', opisao je Mrgan situaciju na Floridi.