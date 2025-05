Rusi gomilaju vojsku uz granicu, ova europska zemlja spremna je na najgore

Finska očekuje da će Rusija dodatno povećati broj vojnika duž njihove zajedničke granice nakon završetka rata u Ukrajini. Finska je izrazila ovu bojazan nakon izvješća da je Moskva pojačala svoje vojne baze blizu granice s NATO-om, piše Guardian.

General bojnik Sami Nurmi, šef strategije finskih oružanih snaga, rekao je da finska vojska vrlo pomno prati kretanja Moskve te da im je, kao članici NATO saveza, zadaća "pripremiti se na najgore".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pripreme za povratak snaga iz Ukrajine

Finska pogranična straža objavila je u srijedu da je završila prvih 35 kilometara gradnje planirane ograde duge 200 kilometara na istočnoj granici s Rusijom, koja je zatvorena više od godinu dana nakon što je Helsinki optužio Moskvu da je u sklopu "hibridne operacije" usmjeravala tražitelje azila prema Finskoj. Ograda je opremljena kamerama i senzorima koji razlikuju ljude od životinja.

Satelitske snimke, koje je objavio New York Times, navodno prikazuju širenje vojne infrastrukture u blizini finske granice – uključujući redove šatora, vojna vozila, obnovljena skloništa za borbene zrakoplove te radove na do sada nekorištenoj helikopterskoj bazi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Mijenjaju infrastrukturu i vidimo umjerene pripreme kada je riječ o izgradnji blizu naše granice, što znači da će – kada rat u Ukrajini, nadamo se, završi – početi vraćati snage koje su se borile u Ukrajini, posebno kopnene postrojbe", rekao je Nurmi.

Iako to nije iznenađenje s obzirom na to da se Finska rekordnom brzinom pridružila NATO-u 2023. godine, nakon što je Rusija pokrenula invaziju punog razmjera na Ukrajinu, Nurmi je rekao da pomno prate pripreme.

"To se odvija fazno. Rekao bih da su to još uvijek umjerene brojke. Ne radi se o velikim gradilištima, ali se na određenim mjestima gradi nova infrastruktura i doprema nova oprema. Također treba procijeniti pripremaju li se za slanje više trupa u Ukrajinu ili za jačanje snaga blizu naše granice. Pretpostavlja da rade i jedno i drugo", dodao je.

Trump nije zabrinut

Reagirajući na ruske aktivnosti, američki predsjednik Donald Trump je u utorak novinarima rekao da ga to "uopće ne brine", dodavši kako će Finska i Norveška biti "vrlo sigurne".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Slično stajalište iznio je i Nurmi, rekavši da "trenutno nema neposredne vojne prijetnje prema Finskoj ili NATO-u iz tog smjera".

"Ono što se dogodilo neposredno nakon ukrajinskog napada bilo je da smo podnijeli zahtjev za članstvo u NATO-u, a kada smo primljeni, Rusija je objavila da će početi mijenjati svoj vojni položaj s one strane granice", rekao je Nurmi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Veliki interes za obuku za pripremu u hitnim situacijama

Finski građani već su naviknuti na stalnu prijetnju od svog istočnog susjeda, ali stotine ih se i dalje prijavljuje na tečajeve obuke za pripremu u hitnim situacijama.

Finsko nacionalno udruženje za pripremu žena za izvanredne situacije (Nasta) priopćilo je da interes za njihove tečajeve i dalje ostaje velik otkako je naglo porastao 2022. godine – više od 800 žena prijavilo se za proljetni tečaj, a većina termina se popuni u tri do četiri minute.

No, Suvi Aksela, voditeljica komunikacija i organizacije u Nasti, kaže da nakupljanje vojske uz granicu nije velika tema u Helsinkiju. "Nama to nije osobito alarmantno. Navikli smo slušati razne prijetnje iz Rusije, i znali smo da će, čim se pridružimo NATO-u, reći da će povećati prisutnost na granici – i vjerojatno hoće, jednostavno zato što je to Rusija“, rekla je.

POGLEDAJTE VIDEO Zelenski pristaje na sve, samo da dođe do mirovnih pregovora s Rusijom