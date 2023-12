Mirnesa S., (42), koja u Njemačkoj služi trogodišnju zatvorsku kaznu zbog krađe 1,25 milijuna eura iz tvrtke za prijevoz novca u kojoj je radila, iznenadila je javnost viješću da bi se uskoro mogla vjenčati.

"Zaljubljena sam, zaručena i čekam vjenčanje. Željela bih čim prije dobiti dozvolu za vjenčanje", rekla je Mirnesa S., kad su je novinari njemačkog RTL-a prije nekoliko dana posjetili i pitali koja joj je novogodišnja želja, javlja Fenix Magazin.

No, sa svojim odabranikom još se nikada nije srela, ali se dopisuju. Otkrila je kako je i on u zatvoru zbog pljačke te će tamo ostati najmanje do studenog 2026. godine. "Zaručili smo se i već predali zahtjev za vjenčanje, ali trajat će vječnost da sve dozvole budu gotove", kaže Mirnesa.

Na pitanje zašto im se toliko žuri kad su oboje u zatvoru, Mirnesa je kazala kako im je to jedina mogućnost za susrete. Naime, zabranjeno je osobno upoznavanje ili video razgovor preko Skypea. Ali sve bi to bilo moguće kada bi se ona i njezin zaručnik vjenčali.

Mirnesa S. ne sumnja da je njen zaručnik ovaj put onaj pravi. "Tako smo slični, nevjerojatno, iz onoga što pišemo se vidi da se nevjerojatno dobro slažemo. Jednostavno bolje upoznaješ ljude preko dopisivanja. Ovo je tako intenzivno. Uvijek sam željela nekoga tko također želi djecu. Nekoga tko jednostavno čita svaku želju žene, tko se prema ženi ponaša kao prema dami. Trebala sam završiti u zatvoru kako bih upoznala muškarca svojih snova", zaključila je Mirnesa.

U kontaktu je i s majkom svog zaručnika. "I ja sam bila ili postala kriminalac, ali to me ne čini gorom osobom. Ne biste trebali odmah osuđivati ​​osobu samo zato što je počinila jedan ili više zločina. Osoba se može promijeniti. Stariš, razmišljaš drugačije", kaže Mirnesa. I njezin zaručnik želi započeti novi život, kaže ona. "Samo normalan život s malom kućom na selu. Ostavljajući prošlost iza sebe. A tu je i planiranje obitelji", otkriva Mirnesa.

Mirnesa S. je podrijetlom iz iz Busovače u kojoj je neko vrijeme živjela, a roditelji su je se navodno odrekli. Otac joj je preminuo prije nekoliko godina, a majka živi u Njemačkoj. Mirnesa ima brata blizanca i još jednu sestru. Kako je kazala, zbog ljubavi je 14. listopada 2022.godine ukrala više od milijun eura iz tvrtke za prijevoz novca u Stuttgartu u kojoj je bila zaposlena. Krađa je uočena istog dana, a policija je započela potragu za Mirnesom koja je postala najtraženija bjegunka u Njemačkoj.

