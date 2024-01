Slučaj Mirnese S. koja je iz tvrtke za koju je radila u Stuttgartu ukrala milijun eura, podsjetio je austrijske medije na lokalni slučaj povezan s konobaricom iz Hrvatske koju su austrijski mediji prozvali 'Susi'. U Beču se 2016. godine sudilo 42-godišnjoj Hrvatici jer je prevarila bogatog 78-godišnjeg Austrijanca te od njega izvukla 2,5 milijuna eura, piše Fenix magazin.

Nakon 40 godina braka Karl H. ostao je udovac te je u golf klubu upoznao konobaricu iz Hrvatske, Susi. Žalio joj se na usamljenost, a ona je puna razumijevanja, strpljivo saslušala. Ispričala je Karlu kako ju suprug tuče, no i kako nema novca za razvod. Karl se u nju naposljetku zaljubio te joj je dao novac za razvod. S vremenom, njihovi su se razgovori premjestili iz golf kluba u spavaću sobu, i tako je 42-godišnjakinja dobila pristup vili u Döblingenu.

Zaljubljeni Karl svojoj je Susi kupio Mercedes E200 Coupe, platio joj ugradnju novih zubi i povećanje grudi te ju na kraju i oženio, a ubrzo nakon toga je prodao svoju tvrtku za 2,8 milijuna eura. No, Hrvatici to nije bilo dovoljno pa je 78-godišnjaka navela da joj otkrije šifre sefa i štednih računa.

Susi je podigla 2,5 milijuna eura te Karlu rekla da ide na odmor u Hrvatsku, nakon čega je netragom nestala. Karl je podigao pravnu tužbu, no Susi je na sudu tvrdila da je to sve bio jedan "izdašan dar" njenog dragog muža. Ishod suđenja ovisi o tome je li Karl uspio dokazati da je konobarica isplanirala cijelu akciju te ga od početka namjeravala opljačkati, no list Heute, koji je originalno izvijestio o ovom događaju, nije otkrio je li i kako priča završila.

