Ruska državna televizija RT, inače propagandni servis u službi Kremlja, objavila je na svojim stranicama navodni intervju s hrvatskim državljaninom koji se navodno borio s ukrajinskom vojskom.

U tekstu se navodi kako je Hrvat bio vojnik u ukrajinskoj brigadi marinaca koja se skrivala u Mariupolju, a koje su Rusi zarobili tijekom pokušaja bijega. Kako je ruski medij objavio i fotografiju i ime zarobljenog Hrvata, ubrzo je njegov profil na Facebooku postao mjesto rasprave.

Gasio mobitel da ih ne lociraju

Sudeći prema objavama na njegpvom Fb profilu redovito se javljao iz Ukrajine sve do nekoliko dana nakon početka rata, odnosno 28. veljače. Tada je objasnio kako će biti "van mreže" da ih se ne bi lociralo preko mobitela.

Ranije istog dana, javio se da bi primirio one koji se brinu za njega.

"Da se javim. Živ sam i u jednom komadu. Bio sam van dosega mreže zato se nisam javljao. Da upozorim, ovo se može ponoviti. Ako sam van dosega 3-4 dana, nemojte odmah paničariti. Hvala svima na brizi. Volim vas sve" , napisao je.

MVEP potvrdilo da je zarobljen hrvatski državljanin

Hrvatsko ministarstvo vanjskih i europskih poslova potvrdilo je za RTL da znaju za ovaj slučaj.

"MVEP raspolaže saznanjima o zarobljenom hrvatskom državljaninu te u suradnji s ukrajinskim vlastima nastavlja raditi na rješavanju slučaja. Zbog osjetljivosti situacije, u ovom trenutku ne možemo otkrivati detaljnije informacije", kažu za RTL.hr. Naravno nisu naveli ime.

Ipak Hrvat koji je šest godina bio u pripadnik pukovnije Azov za Jutarnji kaže kako je istina da je zarobljen jedan Hrvat, ali ne u Mariupolju:

Zarobljen je u Zaporižju

"Na žalost, to je točno. Nije u Azovstalu, nego prije dva tjedna u oblasti Zaporižje s grupom pripadnika 36. brigade u pokušaju proboja", kaže. S druge strane, hrvatski Azovac decidirano tvrdi kako u Azovstalu nema boraca iz Hrvatske.

" Prvo, da bi postao vojnik u Azovu, potrebno je proći sigurnosnu provjeru, liječnički i selektivnu obuku, što traje oko tri mjeseca. Drugo, da bi netko bio ikakav zapovjednik u Azovu, potrebno je potpisati ugovor s Nacionalnom gardom Ukrajine. Ustav tj. službovnik Nacionalne garde, ne dozvoljava službu stranim državljanima, u tom slučaju i Hrvatima. Možeš biti u statusu volontera, ali nikakve zapovjedne dužnosti ne možeš obnašati. Treće, nijedan od dečki iz Azova s kojima sam u kontaktu i do početka agresije i tijekom nje, nije mi potvrdio dolazak ijednog Hrvata u pukovniju do 24.veljače kao ni kasnije. Kasnije se u Mariupolj zapravo više nije ni moglo ući ", decidirano je ustvrdio.

'Znam za jednog koji bio kod Mikolajiva'

Na pitanje je li moguće da je netko iz Hrvatske stigao prije početka ruske agresije 24. veljače, rekao je da ih nije bilo i dodao: "Naši, za koje znam, ili koji su bili sa mnom, vratili su se. Znam za jednog koji je nešto malo bio kod Mikolajiva, ali je radio probleme pa su ga Ukrajinci sami skinuli. I to je to", kaže.

U snimci objavljenoj na RT, zarobljeni Hrvat otkriva kako je u ukrajinskoj vojsci od 2020. godine, a kako je pet godina služio i u hrvatskoj vojsci, ali nema nikakvo borbeno iskustvo. Štoviše, Ukrajincima se pridružio jer se zaljubio u Ukrajinku pa je htio državljanstvo koje se stječe trogodišnjim ugovorom u vojsci. Što se tiče rata s Rusijom, govori kako nije imao nikakvog doticaja s postrojbom Azov iako su i oni sudjelovali u bitci kod Mariupolja. Nastavlja dalje o grozotama koje je čuo, a koje se odnose na Azov.

No, sve što im je izjavio treba uzeti s rezervom, budući da je teško vjerovati da je smio slobodno iznositi vlastita mišljenja.

Obitelj zarobljenog Hrvata: 'Situacija je grozna'

Član obitelji zarobljenog Hrvata do kojeg je Jutarnji uspio doći nije bio raspoložen za komunikaciju s medijima. No, dobili su potvrdu da je zarobljen te da traje postupak da se on izvuče iz Rusije.

"Situacija je grozna, radi se na tome da ga što prije izvučemo, ne mogu vam i ne želim išta više reći jer bi to moglo ugroziti njegovu sigurnost. U Ministarstvu vanjskih poslova znaju jako puno, upoznati su sa svime i oni rade na tome", rekla je za Jutarnji osoba iz obitelji zarobljenog Hrvata.