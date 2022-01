Gripa se ove zime vratila u Europu brže od očekivanog, nakon što je gotovo nestala prošle godine, što je izazvalo zabrinutost zbog istodobne epidemije covida-19 posebice u svjetlu dvojbi u pogledu učinkovitosti ovogodišnjeg cjepiva protiv gripe.

Mjere ograničenja, nošenje maski i socijalno distanciranje koji su postali norma u Europi tijekom pandemije covida-19 desetkovali su prošle zime gripu, privremeno iskorijenivši virus koji globalno ubija oko 650.000 godišnje, prema podacima EU-a.

No, to se sada promijenilo jer zemlje usvajaju manje stroge mjere za borbu protiv covida-19 zbog široko rasprostranjenog cijepljenja.

Porast broja oboljelih

Od sredine prosinca virusi gripe kruže Europom većom stopom od očekivane, izvijestio je ovaj mjesec Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC).

U prosincu je broj oboljelih od gripe u europskim jedinicama intenzivne njege (ICU) stalno rastao da bi dosegnuo vrhunac od 43 u posljednjem tjednu godine, pokazuju podaci ECDC-a i Svjetske zdravstvene organizacije.

To je znatno ispod razine prije pandemije - s tjednim slučajevima gripe u jedinicama intenzivne njege koji su dosegli vrhunac od preko 400 u istom razdoblju 2018., na primjer. No, to je veliki porast u odnosu na prošlu godinu, kada je u cijelom prosincu u jedinicama intenzivne njege bio samo jedan slučaj gripe, pokazuju podaci.

Početak neuobičajeno duge sezone gripe?

Povratak virusa mogao bi biti početak neuobičajeno duge sezone gripe koja bi se mogla protegnuti i do ljeta, rekao je za Reuters glavni stručnjak ECDC-a za gripu Pasi Penttinen. "Ako počnemo ukidati sve mjere, u pogledu gripe vrlo sam zabrinut da ćemo se, budući da je gotovo nije bilo tako dugo u cirkulaciji u europskoj populaciji, možda odmaknuti od normalnih sezonskih obrazaca", rekao je.

Rekao je da bi ukidanje restriktivnih mjera u proljeće moglo produžiti cirkulaciju gripe daleko od normalnog završetka europske sezone u svibnju.

Dvostruka epidemija mogla bi izvršiti pretjerani pritisak na već preopterećene zdravstvene sustave, navodi ECDC u svom izvješću.

U Francuskoj se tri regije - uključujući regiju Pariz - suočavaju s epidemijom gripe, prema podacima koje je prošlog tjedna objavilo francusko ministarstvo zdravlja. Drugi su u predepidemijskoj fazi. Ove sezone Francuska je do sada zabilježila 72 teška slučaja gripe, uz šest smrtnih slučajeva.

Dominantni soj

Ono što dodatno komplicira stvar je da se čini da je dominantni soj gripe koji cirkulira ove godine H3 tip virusa A, koji obično uzrokuje najteže slučajeve među starijim osobama.

Penttinen je rekao da je prerano za konačnu procjenu cjepiva protiv gripe jer je za analize u stvarnom svijetu potreban veći broj oboljelih. Ali laboratorijski testovi pokazuju da cjepiva dostupna ove godine "neće biti optimalna" protiv H3. To je uglavnom zato što je bilo vrlo malo ili nimalo virusa koji je cirkulirao kada je sastav cjepiva određen prošle godine, pa je proizvođačima cjepiva bilo teže predvidjeti koji će soj biti dominantan u nadolazećoj sezoni gripe.

"Vaccines Europe", koji predstavlja glavne proizvođače cjepiva u regiji, priznao je da je odabir sojeva otežan zbog vrlo niske cirkulacije gripe prošle godine, ali je dodao da još nema dovoljno podataka za procjenu učinkovitosti ovosezonskih cjepiva.

Cjepiva protiv gripe prilagođavaju se svake godine kako bi bila što učinkovitija protiv virusa gripe koji se stalno mijenjaju. Njihov sastav se odlučuje šest mjeseci prije početka sezone gripe, na temelju cirkulacije virusa u suprotnoj hemisferi. To daje vremena proizvođačima lijekova da razviju i proizvedu cjepivo.

Podaci iz čitave Europe o cijepljenju protiv gripe još nisu dostupni. No nacionalni podaci za Francusku pokazuju da pokrivenost nije tako široka kako su se vlasti nadale. Tamošnje su vlasti produljile razdoblje cijepljenja za mjesec dana do kraja veljače kako bi se povećao broj cijepljenih.

Prema podacima objavljenim prošlog tjedna, do sada je cijepljeno 12 milijuna ljudi, oko 45 posto ciljane populacije.

"Još uvijek postoji veliki prostor za poboljšanje kako bi se ograničio utjecaj epidemije gripe", navodi se u priopćenju ministarstva zdravlja od 11. siječnja. Ovogodišnji cilj je cijepiti 75 posto ljudi izloženih riziku.

Vaccines Europe priopćio je da je industrija isporučila veliki broj cjepiva protiv gripe, unatoč naprezanju proizvodnih pogona koje je izazvala pandemija.