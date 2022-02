Šef Delegacije Europske unije u BiH Johann Sattler pozvao je u ponedjeljak vlasti te zemlje da slijede politiku Unije u odnosu na ukrajinsku krizu odnosno da podupru sankcije koje su zbog agresije nametnute Rusiji.

"Tražimo od BiH da se pridruži politici EU", kazao je Sattler u intervjuu za banjolučke Nezavisne novine podsjećajući kako obveza usklađivanja s vanjskom politikom EU proistječe iz odluke BiH da traži članstvo u Uniji.

BiH je uz Srbiju jedina država u regiji koja do sada nije uvela sankcije Rusiji po uzoru na one koje su usuglasile članice EU. Za razliku od službenog Beograda, koji je razmatrao mogućnost uvođenja sankcija ali je to odbio pravdajući se potrebom zaštite svojih nacionalnih interesa, u Sarajevu o tome nije niti vođena rasprava jer tri člana Predsjedništva BiH imaju popuno suprotstavljena stajališta o ukrajinskoj krizi odnosno ruskoj agresiji.

Podijeljena stajališta

Predsjedatelj i bošnjački član Predsjedništva BiH Željko Komšić i Šefik Džaferović rusku su invaziju na Ukrajinu odmah oštro osudili, no srpski član državnog vrha izbjegao je bilo kakve kritike Moskve inzistirajući na tvrdnji da BiH u ovoj situaciji mora ostati neutralna.

"Ja smatram da mi trebamo ostati bez suvišnih komentara o tome, najkorisnije je za nas da ostanemo potpuno neutralni, te da se da takav nalog kompletnom diplomatskom sustavu", kazao je ranije Dodik pojašnjavajući kako će osobno glasati protiv uvođenja sankcija Rusiji kada i ako to pitanje dođe na dnevni red neke od sjednica Predsjedništva BiH, koje je jedino nadležno za vođenje vanjske politike u toj zemlji.

No diplomatska mreža BiH reagira od slučaja do slučaja pa tako diplomatske misije i veleposlanici koje je postavio Dodik dosljedno provode njegovu politiku šutnje, dok drugi bosanskohercegovački veleposlanici djeluju na tragu politike koju vodi Zapad.

Veleposlanik BiH pri Ujedinjenim narodima Sven Alkalaj tako je podržao izjavu EU kojom je UN osudio agresiju Rusije na Ukrajinu, a veleposlanik pri Vijeću Europe Ivan Orlić glasao je za suspenziju članstva Rusije u toj organizaciji.

Raste zabrinutost zbog širenja krize

Unutarnji prijepori o odnosu prema ukrajinskoj krizi traju dok istodobno raste zabrinutost zbog mogućeg prelijevanja te krize ne samo u BiH.

Sattler je kazao kako za sada nema naznaka da se to zbiva ali je istaknuo kako se mora "pažljivo planirati" za svaki mogući razvoj događaja.

"To je dio objašnjenja zašto smo praktično udvostručili broj vojnika EUFOR-a u BiH sa 600 na 1.100 ljudi. Mislim da je to pravi signal u pravo vrijeme. Ovu odluku donijeli smo iz predostrožnosti zato jer ne vidimo nikakvu trenutnu prijetnju, ali signal je došao u pravo vrijeme", kazao je Sattler.

Komentirajući unutarnje probleme u BiH šef Delegacije EU je kazao kako je već činjenica da se o tome u Uniji razgovara i dok traje ukrajinska kriza dokaz ozbiljnosti pristupa Bruxellesa.

Dužnosnicima iz reda bosanskih Srba poručio je kako nemaju dugog izbora osim vratiti se u državna tijela vlasti i prekinuti blokirati njihov rad, a svima uključenima u pregovore o izmjenama izbornog zakona da se taj problem mora što prije riješiti. "Sat otkucava i novi se korak mora dogoditi vrlo brzo", kazao je Sattler.

