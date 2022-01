Od prvog veljače u Europskoj uniji na snagu stupaju nova epidemiološka pravila za prelazak granice. Svima koji su se dvaput cijepili ili su preboljeli koronavirus pa nakon toga primili dozu cjepiva, covid potvrde će trajati 270 dana, umjesto dosadašnjih 365 dana. Da bi produljili svoju covid potvrdu, građani će morati primiti i booster dozu.

Iako za to nema nikakvog znanstvenog uporišta, onima koji su primili jednu dozu i preboljeli zarazu, dobivanje druge doze će se računati kao booster doza, pa će im covid potvrda biti produljena. Slovenci su ovdje, piše Jutarnji, primijetili nepravdu.

Naime, oni koji su se dvaput cijepili, a potom razboljeli, ne mogu dobiti produljenje covid potvrde, jer im se preboljenje zaraze računa kao obično cijepljenje, što znači da bi trebali primiti i booster, odnosno treću dozu. Oni koji su se pak razboljeli, pa cijepili, mogu bez problema dobiti produljenje covid potvrde i s dvije doze.

U slovenskom Centra za zarazne bolesti smatraju da ne bi trebalo raditi razlike između ljudi, ovisno o tome jesu li prvo preboljeli zarazu ili su se cijepili. No, sliježu rukama dodajući da je to već propisano odlukama Europske Komisije. Naravno, to je samo jedna od nelogičnosti primjene covid potvrda u državama EU. Svaka država za sebe propisuje trajanje covid potvrda, pa u Latviji one traju pet mjeseci za cijepljene jednodoznim cjepivom, a u Grčkoj sedam mjeseci za prve dvije doze.