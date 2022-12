'Još nikada dosad u povijesti, koliko znam, nije jedna skupina potrošača ograničavala cijene sirove nafte jednog velikog izvoznika na jednom velikom tržištu. Ali dobro, i rat na tlu Europe prvi je nakon 80 godina od Drugog svjetskog rata i pitanje je kako će završiti. Na ovaj način će sigurno Europska unija suziti mogućnost uopće uvoza ruske nafte. Međutim, s druge strane, Rusiji se otvaraju tržišta u Aziji – Kini i Indiji', komentirao je za N1 Igor Dekanić, stručnjak za energetiku odluku Europske unije o ograničavanju cijena ruske nafte.

Moskva, istaknuo je, vjerojatno neće odbiti izvoziti naftu po toj cijeni.

"Moskva je već najavila, paradoksalno je održala pouku cijelom Zapadu o tržišnoj ekonomiji, što je doista paradoks. Da su živi vođe iz socijalizma, čudili bi se i s jedne i s druge strane Željezne zavjese. Međutim, Moskva nije najavila niti da će prekinuti izvoz. Vjerojatno će se okrenuti Aziji. Kina će vjerojatno trebati više nafte onog časa kad ova recesija izazvana novim valom pandemije prođe. Izvjesno je da će Moskva veći dio svoje trgovine okrenuti na istok", rekao je Dekanić.

Kratkoročne i dugoročne posljedice

Odluka će, dodao je, imati kratkoročne posljedice.

"Prije svega marketinške. Imat će trajne posljedice po ugled marki ruskih kompanija jer one će reći da nisu opskrbljivali jer je bila viša sila… Određene kratkoročne posljedice po Rusiju i smanjenje financijskih sposobnosti za vođenje rata nekoliko mjeseci će imati, ali dugoročno gledano, posljedice će biti veće za kupce i za zapadne, odnosno američke konkurente, a to su Kina i Indija, za koje će biti dostupna veća količina ruske nafte", rekao je.

Hrvatska je u dobrom položaju?

Što se posljedica po Europu tiče, stručnjak za energetiku rekao je da su se one zemlje koje najviše ovise o ruskoj nafti već izborile za izuzeća, a da je Hrvatska u dobrom položaju jer ima dobru naftnu transportnu infrastrukturu koja prevazilazi hrvatske kapacitete. "Prema tome, različite će biti posljedice, bit će za one koji uvoze naftu, veće za zemlje istočne Europe, one su dobile izuzetak, nešto vjerojatno za Francusku i Njemačku", rekao je Dekanić.

Govoreći o najavi restrikcija struje u Europi ove zime, stručnjak je rekao da će se njih uvesti prije svega deklarativno da se najavi štednja. "Uvest će se najava restrikcija kao mjera najave štednje. Sve mjere su prije svega deklarativne naravi, ali one će djelovati", uvjeren je Dekanić.

