Šok za ruski energetski sustav: Naftni div i termoelektrane pod brutalnim napadom, stižu snimke

Energetska postrojenja u ruskim oblastima Orlov, Vladimir i Jaroslavl napadnuta su noću 31. listopada, prema navodima ruskih dužnosnika i objavama na Telegram kanalima.

Napadi su navodno bili usmjereni na termoelektranu (TPP) Orjol, najveći izvor električne energije i topline u regiji; električnu trafostanicu Vladimir, ključno rusko energetsko središte; i rafineriju nafte Novo-Jaroslavski, najveću rafineriju u sjevernoj Rusiji.

Kako piše Kyiv Independent, stanovnici grada Orjola prijavili su eksplozije tijekom noći, a guverner Orjolske oblasti Andrej Kličkov tvrdio je da je termoelektrana Orjol pogođena krhotinama presretnutih dronova, "što je uzrokovalo štetu na opremi za napajanje". Također je rekao da nije bilo prijavljenih požara ili žrtava te da su hitne službe na mjestu događaja.

Obnova ifrastrukture

Popravci su u tijeku, a struja je "gotovo potpuno obnovljena", tvrdio je Klychkov.

Snimke koje je analizirala Astra pokazale su dva udara na elektranu Orjol, što je rezultiralo nestankom struje u gradu.Termoelektrana Orjol ima električni kapacitet od najmanje 330 megavata (MW) i u vlasništvu je RIR Energa, jedne od najvećih ruskih teritorijalnih proizvodnih tvrtki i podružnice državne energetske tvrtke Rosatom.

Prema ruskim Telegram kanalima, više eksplozija prijavljeno je i u ruskim gradovima Vladimiru i Jaroslavlju. Lokalni stanovnici tvrde da je u oba područja djelovala protuzračna obrana.

Prema analizi otvorenog koda koju je provela Astra, napadi u Vladimiru bili su usmjereni na električnu trafostanicu, jedan od glavnih energetskih objekata u regiji. Trafostanica "Vladimir" ima kapacitet od približno 4.010 MVA i služi kao čvorište energetskog sustava regije.

Snimke lokalnih stanovnika prikazuju plamen kako se diže iz trafostanice.

Napad na naftnog diva

U Jaroslavlju su prijavljene eksplozije u blizini rafinerije nafte Novo-Jaroslavski. Rafinerija je peta po veličini u Rusiji, s godišnjim kapacitetom prerade od 15 milijuna tona sirove nafte.

Kyiv Independent nije mogao potvrditi ove tvrdnje u trenutku objave.

Navodni napadi dolaze dan nakon što su ruske snage izvele masovni napad raketama i dronovima na ukrajinsku energetsku infrastrukturu noću 30. listopada. Prema DTEK-u, najvećoj privatnoj energetskoj tvrtki u Ukrajini, Rusija je napala više termoelektrana diljem zemlje.

