Prije mjesec dana, francuski predsjednik Emmanuel Macron iznio je ideju stvaranja zajednice koja bi okupljala sve europske države, bez obzira na to jesu li one ili nisu članice Europske unije i OESS-a, a da pritom ne ugrožava obje organizacije. Ta je ideja u međuvremenu stavljena na papir te će se o njoj raspravljati na sastanku Europskog vijeća 23. i 24. lipnja u Bruxellesu.

Jutarnji je dobio uvid u taj "non-paper" u kojem se spominje stvaranje "Europske političke zajednice". Znakovit je trenutak njegova objavljivanja; svega nekoliko dana nakon što je Europska komisija izrazila mišljenje o primanju u članstvo Ukrajine, Moldavije i Gruzije. Očekuje se da će EK preporučiti davanje statusa kandidata Ukrajini i vrlo vjerojatno Moldaviji, dok je status Gruzije neizvjestan.

Jasno je da se sve odvijalo znatno brže od uobičajenih procedura te kako se radi o političkim motivima, a ne o stvarnoj mogućnosti ispunjavanja kriterija. Tako se i u francuskom "non-paperu" očekuje odluka o kandidaturi Ukrajine za članstvo, ali i upozorava na dugotrajan proces. Stoga je cilj stvoriti "Europsku političku zajednicu" još ove godine.

Hitne geopolitičke promjene

"Koju god razinu postignemo na ovom Europskom vijeću, politika proširenja, zbog zahtjeva za neophodne reforme za pridruživanje Europskoj uniji, i trajanja koje nužno slijedi, ne nudi danas neophodni politički okvir za odgovor na hitne povijesne i geopolitičke potrebe koje proizlaze iz rata protiv Ukrajine i za gradnju političkog strukturiranja našeg europskog kontinenta", stoji u dokumentu.

"Europska politička zajednica" je koncipirana kao skup svih zemalja koje su spremne dijeliti zajedničke demokratske vrijednosti te pridonositi zajedničkoj sigurnosti, stabilnosti i napretku Europe. Zajednica bi bila otvorena za sve europske zemlje, bez obzira na njihove odnose s EU-om. Jasno je da se tu najviše misli na Veliku Britaniju, koja je napustila EU, zemlje zapadnog Balkana te one iz istočnog partnerstva koje nisu članice. Zajednica bi poštovala autonomiju EU-a u odlučivanju, što znači da bi imala nešto "blažu" pravnu strukturu, ali i ovlasti u donošenju odluka. Sastanci bi se održavali na razini predsjednika ili premijera država, ali i na ministarskoj razini.

Slična Michelova ideja

Sličnu je ideju nedavno iznio i Charles Michel, nazvavši potencijalnu novu organizaciju "Europskom geopolitičkom zajednicom". No, Michel i Macron su izuzetno bliski, pa se vjerojatno radi o istoj stvari. Kako bilo, mnogi su ostali iznenađeni kad je Macron predložio stvaranje takve zajednice, jer je on poznati protivnik proširenja EU-a. No, u "non-paperu" stoji da će stvaranje nove zajednice pomoći integraciji u EU država koje to žele.

"Europska politička zajednica neće biti alternativa članstva u Europskoj uniji i neće biti zamjena za proces proširenja. Za europske države koje žele ući u EU će naprotiv biti prilika za jačanje veza s EU zemljama članicama i prije članstva, i političkih i sudjelovanjem u određenim politikama EU-a, uključujući i postupnu integraciju, kada je to prikladno, u europsko unutarnje tržište", piše u francuskom "non-paperu".