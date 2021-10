MLADA DUHOM / Kraljica Elizabeta II. odbila nagradu za staricu godine: 'Njezino Veličanstvo misli da si star onoliko kako se osjećaš'

Časopis je Buckinghamskoj palači predložio da njegovu nagradu 'The Oldie of the Year' uruči kraljici koja je na prijestolju već gotovo sedam desetljeća