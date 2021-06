Švicarski start up Enuu izbacio je na tržište svoj proizvod, električno jaje za kretanje po gradu. Time će samo povećati kaos na berlinskim ulicama, piše list Tagesspiegel.

Dok se udruga pješaka žali na zakrčene pločnike, tvrtka Enuu želi plasirati svojih prvih 150 električnih vozila. Je li to bicikl, ili automobil? "Naša je vizija kombinirati najbolje od bicikla i najbolje od automobila u jednom proizvodu", kaže suosnivač Enuua Luca Placi.

Proizveli su kapsulu na četiri kotača, s prostorom za jednu osobu. Možete pedalirati, kao da ste na biciklu, i uključiti elektromotor koji ubrzava do 30 kilometara na sat. Zbog toga su mobilna jaja predviđena samo za punoljetne osobe s vozačkom dozvolom. Švicarci su počeli preko aplikacije iznajmljivati svoja vozila u središtu Berlina, u kvartovima Mitte i Kreuzberg. Cilj im je proširiti vozni park na 165 vozila do kraja lipnja, a do proljeća 2022. nuditi 500 električnih jaja po cijelom Berlinu.

Ostavljaju jaja po cijelom gradu, prijeti kolaps prometa

Međutim, problemi su se javili već nekoliko dana nakon pojave električnih jaja na berlinskim ulicama, udruga pješaka FUSS e.V. izvijestila je da stvaraju gužvu kad se parkiraju na kolnicima, na što nemaju pravo. Enuu u aplikaciji ne objašnjava svojim korisnicima da nije dozvoljeno voziti ni parkirati na pločnicima ili biciklističkim stazama. Nogostupi u centru grada, već zakrčeni e-skuterima i drugim vozilima za iznajmljivanje, prijete totalnim zakrčenjem, upozoravaju u udruzi berlinskih pješaka.

Tvrtka Enuu već je imala problema u Švicarskoj, odakle su krenuli. Zürich je prošle godine naložio uklanjanje 130 od 150 njihovih električnih jaja s ulica grada. Povukli su se iz tri švicarska grada u kojima su djelovali i odlučili se koncentrirati na Berlin.