Iznenadna pojava nove varijante – koju je SZO nazvao Omikron – vratila je mučna sjećanja na prošlu zimu, kada je svijet prvi put obaviješten o novom, prenosivijem obliku virusa, piše The Independent.

Sada, slično kao i tada, postoji mnogo pitanja na koja imamo malo odgovora: u kojoj će mjeri varijanta umanjiti snagu cjepiva? Koliko je zarazna? Uzrokuje li težu bolest? I što sve to znači za putanju pandemije?

Znanstvenici već marljivo rade na istraživanju ovih problema i procjeni genetskog sastava varijante, iako zdravstveni dužnosnici vjeruju da će vjerojatno proći i do osam tjedana dok ne budemo u mogućnosti razviti jasnu sliku o tome što se događa i što leži pred nama u budućnosti.

Eksplodirao u roku nekoliko dana

Unatoč tome, biti u ovoj poziciji nevjerojatno je dostignuće moderne znanosti s obzirom da je 'Nu', ili B.1.1.529, koliko je trenutno poznato, eksplodirao na scenu u roku od nekoliko dana.

To je jedan od mnogih razloga zašto su se oglasila zvona za uzbunu. U Južnoj Africi, nakon iskustva s betom, slučajevi su skočili tijekom studenog, a većina ovih infekcija prijavljena je iz provincije Gauteng.

Znanstvenici vjeruju da je čak 90 posto novih slučajeva u regiji moglo biti uzrokovano novom varijantom B.1.1.529, a strahuje se da varijanta "brzo preuzima" primat nakon delte, što sugerira da je "sposobnija" od svog virusnog rođaka . Ako se to pokaže, bit će samo pitanje vremena kada će varijanta globalno zavladati.

Nije samo brz uspon varijante ono što je izazvalo zabrinutost, već i genetski profil. Znanstvenici se slažu da je B.1.1.529 "bez presedana" i "vrlo neobična" zbog svojih širokih mutacija, od kojih je većina usredotočena na šiljasti protein - ključ s kojim virus ulazi u stanice našeg tijela.

Kako je nastala?

Pretpostavlja se da je varijanta nastala od imunokompromitirane osobe koja nije bila u stanju očistiti virus iz svog sustava, što mu je dopustilo da se s vremenom postupno transformira i dobije jednu mutaciju za drugom.

Ove mutacije, koje se čitaju abecedno, "ranije su bile povezane s povećanim prijenosom i imunološkim izbjegavanjem", kaže profesorica Sharon Peacock, jedna od britanskih stručnjaka koja vodi britanski odgovor na B.1.1.529. “Mnoge nam mutacije nisu poznate.”

Kako te mutacije mijenjaju prirodu varijante i međusobno djeluju, tek se treba utvrditi. Neki vjeruju da će smanjiti učinkovitost cjepiva i zaštitu koju pružaju – ministar zdravstva Sajid Javid rekao je da je to mogućnost, dok drugi inzistiraju da je još dug put prije nego što koronavirus bude u stanju prevladati visoke zidove našeg imunološkog sustava obrane.

Bez obzira na to kakve odgovore znanstvenici donesu iz svojih laboratorija, ohrabrujuće je vidjeti tako brz odgovor na varijantu, za koju oni u Whitehallu vjeruju da je "najgora koju smo do sada vidjeli". Velika Britanija je odmah reagirala te stavila nekoliko zemalja iz južne Afrike na "crvenu" listu putovanja.

Naučena je lekcija nakon delte i neobjašnjive odluke vlade da dopusti uvoz tisuća slučajeva prije zatvaranja granice s Indijom. Kao posljedica toga, veliki i nezaustavljivi val je zasijan u kratkom vremenskom razdoblju.

'Djeluje sada!'

Iako ograničenja putovanja u konačnici neće zaustaviti B.1.1.529, pod pretpostavkom da se proširi u svijetu, to nam daje vremena da pripremimo svoj odgovor, da ponovno usmjerimo svoje napore s cijepljenjem i booster dozama, da u skladu s tim planiramo zimske mjesece pred nama.

Dr. Steve Griffin, virolog sa Sveučilišta u Leedsu, dobro je to sažeo: “Djeluj sada. Ako se pokaže da je to oluja u šalici čaja, onda odstupite.” Ništa se ne gubi ako idete prejako ili prebrzo.

SZO je zagovarao prednosti načela predostrožnosti od prvog dana pandemije – pretpostavite najgore, pripremite se u skladu s tim – i sada je naša prilika da ga provedemo, piše The Independent. Ako B.1.1.529 nestane, kao i mnoge varijante prije njega, svijet će nesumnjivo kolektivno odahnuti. Ali neće proći dugo prije nego što se ponovno nađemo u istoj situaciji.

Upozorenja su od početka bila glasna i jasna: nemojte podcjenjivati ovaj virus. Nakon mjeseci relativne tišine na genetskoj fronti, što je mnoge dovelo do pretpostavke da je Sars-CoV-2 dosegao svoj evolucijski vrhunac, pojavio se novi neprijatelj, koji bi mogao istisnuti deltu. Koliko dugo će proći prije nego što se pojavi još jedan virusni natjecatelj?

Prijetnja programu cijepljenja

Ove varijante su najveća prijetnja globalnom programu cijepljenja, a u svijetu velike nejednakosti u cijepljenju, nevjerojatne stope zaraze i djelomično zaštićene populacije, aktivno podržavamo evoluciju ovog virusa na vlastitu štetu.

SZO je nedavno upozorio da se počeo javljati stupanj zadovoljstva. Mnogi vjeruju da je "borba gotova". 'Pobijedili smo". Ova bezbrižnost ima različite oblike - od toga da se ne trudimo nositi masku, do toga da ne doniramo tisuća viška doza cjepiva onima kojima je potrebna. Bez obzira na to što dolazi s B.1.1.529, nadamo se da će poslužiti kao prijeko potreban podsjetnik da smo svi zajedno u ovome, piše The Independent.