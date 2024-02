U Virginiji je došlo do eksplozije kuće u kojoj je poginuo jedan vatrogasac dok je još jedanaestero ljudi ozlijeđeno. Eksplozija se dogodila u petak navečer, piše The New York Post.

Dobrovoljno vatrogasno društvo Sterling odgovorilo je na poziv na intervenciju u Sterlingu oko 19:30 nakon što je primilo poziv o mogućem curenju plina. Za manje od sat vremena kuća je iznenada eksplodirala.

Jedan vatrogasac je poginuo, a još devet vatrogasaca i dvoje civila ozlijeđeno je i prebačeno u bolnicu, ali njihovo stanje nije poznato.

Pomoćnik šefa operacija za vatrogasnu i spasilačku službu okruga Loudon, James Williams, rekao je novinarima na tiskovnoj konferenciji da je eksplozija ostavila "potpunu devastaciju".

"Kuća je sravnjena sa zemljom", rekao je vatrogasac u dispečerskom pozivu.

Susjedi su rekli da su osjetili kako im se kuće tresu poput potresa tijekom eksplozije, koja se navodno osjetila kilometrima daleko.

Ured šerifa okruga Loudon, također je došao na mjesto nesreće ponuditi pomoć, rekao je da je "situacija ozbiljna."

Williams je rekao da bi očekivane snježne padaline mogle zakomplicirati istragu.

