Prije nego što su ruski tenkovi, prekriveni svojim zloglasnim Z, ušli u Ukrajinu, savjeti Olega Ustenka predsjedniku Volodimiru Zelenskom bili su usredotočeni na mirovinsku reformu, privatizaciju i nagovaranje ekonomskih migranata da se vrate.

Gotovo 60 dana kasnije, Zelenskij i Ustenko umjesto toga nastoje održati na okupu ekonomiju koja bi, čak i kada bi brutalno bombardiranje Vladimira Putina završilo sutra, ostala u dronjcima.

"Sve što se činilo nevjerojatnim u prvom tjednu postalo je još gore", rekao je glavni ekonomski savjetnik ukrajinskog predsjednika Ustenko za Observer. “Možete li zamisliti osjećaj ekonomista nakon što je čuo da je imovina uništena u prvom tjednu rata vrijedna 100 milijardi dolara, polovica našeg godišnjeg BDP-a?”, upitao je.

Ekonomski učinci rata

Neupitno je da je najveća cijena koju plaćaju Ukrajinci svakodnevni gubitak brojnih ljudskih života. No, Ustenko se mora boriti i s ekonomskom štetom rata, koja se do sada procjenjuje na milijardu dolara. Očekuje se kako će se do sljedećeg mjeseca ukrajinsko gospodarstvo smanjiti za četvrtinu, budući da je polovica poduzeća u zemlji ili zatvorena ili djeluje samo djelomično. Zamrznuti su i svi državni rashodi, osim sredstava za obranu, socijalnu potporu i hitna sredstva za osiguravanje hrane, vode i skloništa za raseljene osobe.

Proračunski je manjak narastao s očekivanih 7 milijardi dolara za godinu, na isti iznos - svaki mjesec. Ipak, Ustenko vjeruje u moć ekonomije da se uhvati u koštac s ljudskom cijenom ruske invazije - smrti, razaranja i zvjerstava koja se pojavljuju u Buči i drugdje.

Ključ za to je uvjeravanje Zapada – a posebno Europe – da napusti rusku naftu i plin i pojača sankcije Kremlju. Drugi veliki zadatak je početi planirati rekonstrukciju koja će uslijediti nakon ukrajinske pobjede, u koju je siguran, piše Observer.

Oštra poruka Europi

Ustenko je oštar o odgovoru Europe na izazov Kijeva u pogledu nafte i plina. Prema njegovoj procjeni, Moskva ulaže oko 1,4 milijarde dolara dnevno od prodaje nafte i plina, a najveći dio dolazi iz Europe.

"Zamislite koliko projektila i bombi možete kupiti za toliki novac", rekao je savjetnik Zelenskog. “Neki ljudi u Europi još uvijek imaju izrazito usko razmišljanje. Vjeruju da nam mogu pomoći, da su naši veliki prijatelji i doista jesu. Ali ne razumiju da isporukom tog novca Putinu financiraju njegov vojni stroj. Ako Rusi čine ratne zločine, čak i genocid, tko god opskrbljuje Rusiju ovim krvavim novcem, kriv je za isti ratni zločin", poručio je Ustenko.

Velik dio Ustenkove frustracije usmjeren je na Njemačku, najveće europsko gospodarstvo, koje je među najovisnijima o ruskoj nafti i, posebice, plinu. Ministrica vanjskih poslova Annalena Baerbock prošlog je tjedna obećala da će Berlin prekinuti uvoz ruske nafte do kraja godine, a kasnije postupno ukinuti plin. Ustenko ovaj raspored naziva "neprihvatljivim".

'Njemačka može bez ruske nafte'

Ali da je umjesto Zelenskog, Ustenko savjetovao njemačkog kancelara Olafa Scholza, bi li se doista zalagao za prekid glavnog izvora grijanja u zemlji? Ustenko tvrdi da bi njegovo zalaganje bilo isto, dodajući da je Scholzova prethodnica, Angela Merkel, "učinila sve što je bilo moguće da Putinu da ovo oružje". “Ne bih želio da se moja zemlja suoči s nacionalnom sramotom jer ne radimo pravu stvar. Njemačka može preživjeti bez ruske nafte", poručio je savjetnik ukrajinskog predsjednika.

Trenutni embargo na naftu bi, kaže Ustenko, značio kratkoročnu inflaciju cijena goriva, nakon čega bi uslijedila tržišna korekcija kako su krenule opskrbe iz drugih zemalja. Za plin bi, priznaje, tranzicija bila teža.

U međuvremenu, dodaje, isplate ruskim dobavljačima plina trebale bi se držati u escrow-u (ugovorni aranžman u kojem treća strana prima i isplaćuje novac ili imovinu za primarne transakcijske strane, s tim da isplata ovisi o uvjetima o kojima su se dogovorile ugovorne strane, op.a.), kako bi se otključale kada rat završi. To bi ugušilo tok prihoda Kremlja i pružilo financijski poticaj za okončanje agresije.

Muči ga što se europski izračuni temelje na novcu i mogućnosti da se termostati smanjena za nekoliko stupnjeva. “Naši se dečki kriju pod zemljom na temperaturama od 3 stupnja, a vi govorite o nekoliko stupnjeva hladnijoj temperaturi u svojoj kući. U Ukrajini govorimo o ljudskom životu. Ljudski život namještate temperaturom u vašem domu ili novcem", poručio je Ustenko.

'Ne možete zaustaviti čudovište'

Iako je Ustenko zahvalan na britanskoj vojnoj pomoći, smatra da bi vlada trebala, na primjer, zabraniti britanskim osiguravateljima da pokrivaju ruske pošiljke nafte i plina. “Tankeri koji dižu rusku naftu imaju osiguranje iz Londona. Koliko Ukrajinaca mora biti ubijeno prije nego što to prestane?", kazao je Ustenko.

Savjetnik Zelenskog želi strože ekonomske sankcije. One bi mogle uključivati ​​isključenje Rusije iz svih međunarodnih plaćanja, ne samo Swifta, i mjere za zaustavljanje europskih brodova koji skupljaju naftu i plin iz ruskih luka kako bi se vratili kući ili transportirali u Indiju ili Kinu.

Smatra da bi takvi koraci, osim što bi pomogli Ukrajini, "bili u interesu europskih sila". To bi smanjilo troškove suočavanja s poplavama izbjeglica i pomoglo im da izbjegnu da postanu sljedeća Putinova meta. “Ne možete zaustaviti čudovište. Čim završe s nama, dolaze k vama. Morate biti spremni", poručio je savjetnik Zelenskog.

Obnova Ukrajine zaplijenjenom imovinom

“Zadatak koji nam je dao predsjednik je pronaći sve moguće načine za obnovu gospodarstva”, rekao je Ustenko, pa nastavio: “Mi ćemo pobijediti i moramo obnoviti našu zemlju. Govorimo o ogromnom novcu".

Ukrajinska obrana i eventualna obnova trebali bi se, smatra Ustenko, platiti zamrznutim sredstvima ruske središnje banke i imovinom zaplijenjenom od sankcioniranih oligarha.

“Govorim o nogometnim klubovima, govorim o lijepim stanovima, kućama i govorim o drugim nekretninama u Britaniji. Moramo provesti veliki posao u pokušaju identificiranja više imovina ruske nomenklature [izraz iz sovjetskog doba za one koji su uzdignuti na položaje moći]. MI6 je jedna od najboljih službi na svijetu. Vaša financijska usluga je jedna od najboljih na svijetu. Oni to mogu", dodao je.

Na koncu, Ustenko je kazao da bi za Ukrajinu iskovao novi gospodarski put, koji može voditi samo prema Zapadu. "Nećemo trgovati s Rusijom vjerojatno desetljećima, tako da je jedini koridor za nas sada Europa", poručio je. "Za nas je mogućnost da budemo članica EU velika motivacija. To je poput dodatne zvijezde koja se pojavljuje na tamnom nebu. U ovim okolnostima svi će pobijediti: Ukrajina, Europa i naši ljudi", zaključio je savjetnik ukrajinskog predsjednika Oleg Ustenko.