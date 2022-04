Istraživanje uglednog britanskog Guardiana pokazuje da je ruska vojska zaista u Ukrajini koristila oružje koje je zabranjeno diljem svijeta, a kojim su ubili stotine civila u regiji oko glavnog ukrajinskog grada Kijeva.

Dokazi prikupljeni tijekom posjeta Buči, Hostomelu i Borodinki, mjestima za koje su ruski okupatori optuženi da su počinili zločine protiv civilnog stanovništva, pokazuju da su Rusi u svojem napadu koristili kazetno streljivo, kazetne bombe i ekstremno moćne nenavođene bombe u vrlo naseljenim područjima, koje su uništile najmanje osam stambenih zgrada.

Bellingcat, neprofitni internetski novinarski kolektiv posvećen istraživanju ratnih zločina, pregledao je Guardianove fotografije s mjesta događaja, te su utvrdili postojanje dijelova kazetne bombe RBK-500 koja je bila opremljena sa streljivom PTAB-1M i kazetnom raketom, a lansirana je iz višecijevnog raketnog bacača BM-30 Smerch. Rusi od početka agresije na Ukrajinu ponavljaju da ne gađaju civile te odbacuju optužbe Ukrajinaca i zapadnih političara o ratnim zločinima.

Dokazi o korištenju kazetnog streljiva

No, nakon povlačenja ruske vojske iz okupiranih područja oko glavnog ukrajinskog grada Kijeva početkom travnja, ostali su jasni tragovi kazetnog streljiva na pogođenim automobilima, ulicama, stambenim zgradama i mrtvim tijelima. Kazetno streljivo zabranjeno je u većini država svijeta na temelju sporazuma iz 2008. godine nazvanog Konvencija o kazetnom streljivu.

Kazetne bombe su napravljene tako da ispuste desetke manjih bombi po širem području, no manje streljivo često ne eksplodira pa predstavlja dulje vremena predstavlja opasnost za civile. Takve bombe zabranjene su po međunarodnom pravu temeljem sporazuma iz 2008. godine, koji je potpisalo više od 100 država svijeta, no ne i Rusije i Ukrajina. New York Times je pisao da su i ukrajinske snage koristile raketu s kazetnim streljivom početkom ožujka u Husarivki, mjestu na istoku Ukrajine koje su pokušavali osloboditi ruskih okupatora.

Stručnjaci su utvrdili da su na velikom broju automobila u Buči i Borodinki rupe karakteristične za streljivo iz kazetnih bombi koje koristi ruska vojska. U mnogim izvještajima i iz drugih ukrajinskih područja spominjalo se korištenje kazetnih bombi. Liječnici bez granica svjedočili su 4. travnja, prilikom ulaska u onkološku bolnicu u Mikolaivu na jugoistoku Ukrajine, nekoliko eksplozija koje su se dogodile u njihovoj blizini.

"Nije bio vidljiv veliki krater. Nakon eksplozija naše osoblje vidjelo je male rupe u tlu raširene diljem većeg područja. Ti elementi mogu ukazivati na korištenje kazetnog streljiva", stoji u priopćenju Liječnika bez granica. Guardian je, također, pronašao rusku kazetnu raketu blizu mjesta Hosotmela koja je, navodno, ispaljena iz raketnog sustava BM-30 Smerch.

Neselektivno gađanje civila

I ukrajinski tužitelji prikupljaju dokaze o korištenju zabranjenog oružja te će ih ubrzo predati Međunarodnom kaznenom sudu koji je već pokrenuo istragu o mogućim ratnim zločinima ili zločinima protiv čovječnosti u Ukrajini. Zamjenik glavnog tužitelja kijevske regije Oleh Tkalenko navodi da Rusi uz korištenje zabranjenog oružja, također i stambene objekte gađaju nepreciznim oružjem. Kazao je da je osam zgrada uništeno sovjetskim bombama FAB-250 koje su teške 250 kilograma i ispuštaju se iz aviona. Široko su korištene u sovjetskom napadu na Afganistan 80-ih godina 20. stoljeća i napadu Rusa na Siriju u prošlom desetljeću. Rakete FAB-250 u spuštaju se u slobodnom padu iz aviona, a glavna namjena im je uništavanje vojnih ciljeva, kao što su skladišta s naoružanjem ili bunkeri.

Iako Rusi tvrde da pokušavaju razoriti vojne ciljeve u Ukrajini, dokaze koje je prikupio Guardian, a koje su proučili neovisni stručnjaci za naoružanje, pokazuju da su one bačene na stambene zgrade i drugu civilnu infrastrukturu. Nakon bacanja bombe FAB-250, stambena zgrada u Borodianki u kojoj su bile stotine civila, prepolovila se na dva dijela, a većina stanovnika je ubijena.

"Ne moramo biti stručnjaci za oružje kako bi razumjeli da su Rusi ignorirali pravila rata u Buči", kazao je gradonačelnik toga grada Anatolij Fedoruk te dodao da je Buča pretvorena u "čečenski safari u kojem su koristili mine protiv civila". Takvu praksu potvrđuje i zaposlenik Ureda tužitelja Kijeva. "Mnogo je slučajeva u Buči i Irpinu gdje su mine ostavljali u obiteljskim kućama", kazao je.

Masovne grobnice

Tkalenko je objasnio je i da forenzičari analiziraju posmrtne ostatke iz masovnih grobnica, s ulica, iz podruma kuća i onih pronađenih u ruševinama, a već su pronađeni dokazi fragmenata kazetnih bombi i kazetnog streljiva. Svako streljivo će biti klasificirano. Pripremamo se (buduću istragu za ratne zločine, op.au.) u Haagu. To rade dva specijalista: jedan pronađe objekt, a drugi ga analizira. Zadatak tužitelja je da se poštuje zakon", kazao je.

"U 20 godina svoga rada nikada nisam vidio takav horor kakav sam vidio od 24. veljače do sada i nikada nisam vidio takve strašne događaje", zaključio je Tkalenko.