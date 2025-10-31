Dvojica osuđena zbog ubojstva Hrvata u Irskoj: 'Tukli su nas bejzbol palicama'

Mark Lee (44) i Anthony Delappe (19) proglašeni su krivima za ubojstvo Hrvata Josipa Štroka (31) koje se dogodilo prošle godine.

Za trećeg optuženog, Connora Raffertyja (21), na Središnjem kaznenom sudu u Dublinu, porota je donijela oslobađajuću presudu, piše irski portal RTÉ.

Sva trojica izjasnila su se krivima za napad i nanošenje ozljeda Štrokovu prijatelju, Davidu Družincu.

Pretukli ga do smrti

Podsjetimo, Hrvati su pretučeni 30. ožujka, a Štrok je od ozljeda preminuo 3. travnja. Njegovom prijatelju slomljeno je sedam kostiju.

"Došli su odostraga, prvo me udarili bejzbol palicom ili nečime slično tome. Pao sam u nesvijest. Nakon nekoliko minuta, uspio sam ustati i probuditi se. Vidio sam što rade Josipu. Htio sam mu pomoći i dobio sam udarac još četiri puta i bio sam gotov. Zadnje čega se sjećam su svjetla hitne pomoći", prepričao je Družinec irskim medijima.

Mark Lee (44, L) and Anthony Delappe (19, C) have been convicted of the murder of Croatian national Josip Strok.



Napadači su od ranije poznati policiji zbog svojih ekstremno desničarskih stavova.

