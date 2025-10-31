Dvojica osuđena zbog ubojstva Hrvata u Irskoj: 'Tukli su nas bejzbol palicama'
Za trećeg optuženog, Connora Raffertyja (21), na Središnjem kaznenom sudu u Dublinu porota je donijela oslobađajuću presudu
Mark Lee (44) i Anthony Delappe (19) proglašeni su krivima za ubojstvo Hrvata Josipa Štroka (31) koje se dogodilo prošle godine.
Za trećeg optuženog, Connora Raffertyja (21), na Središnjem kaznenom sudu u Dublinu, porota je donijela oslobađajuću presudu, piše irski portal RTÉ.
Sva trojica izjasnila su se krivima za napad i nanošenje ozljeda Štrokovu prijatelju, Davidu Družincu.
Pretukli ga do smrti
Podsjetimo, Hrvati su pretučeni 30. ožujka, a Štrok je od ozljeda preminuo 3. travnja. Njegovom prijatelju slomljeno je sedam kostiju.
"Došli su odostraga, prvo me udarili bejzbol palicom ili nečime slično tome. Pao sam u nesvijest. Nakon nekoliko minuta, uspio sam ustati i probuditi se. Vidio sam što rade Josipu. Htio sam mu pomoći i dobio sam udarac još četiri puta i bio sam gotov. Zadnje čega se sjećam su svjetla hitne pomoći", prepričao je Družinec irskim medijima.
Napadači su od ranije poznati policiji zbog svojih ekstremno desničarskih stavova.
