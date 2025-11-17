Doživotni zatvor za ubojice Hrvata Josipa Štroka u Dublinu, sutkinja očitala svima lekciju

Dvojica muškaraca osuđena su na doživotni zatvor zbog "brutalnog" ubojstva 31-godišnjeg Josipa Štroka u Dublinu.

Žrtvu su opisali kao "dobrog prijatelja, nevjerojatnog brata i super sina" koji je bio nadomak da ispuni svoje životne snove, a onda je pretučen na smrt - piše Irish Times.

Izričući presudu u ponedjeljak, sutkinja Mary Ellen Ring rekla je da je jedan od optuženika, Mark Lee, ubio Josipa Štroka (31) postupajući na temelju glasila ruke dvojice mladića da su pokojni Josip Štrok i njegov prijatelj David Družinec napali dijete.

Sutkinja je primijetila da je Lee ranije istog dana na društvenim mrežama objavio: "Nisam homofob, ali sam rasist i ne bojim se to reći. Samo prema određenim skupinama u Irskoj. Vlada me takvim učinila."

'Ružne i diskriminirajuće objave'

Druge Leejeve objave na internetu koje je davao mjesecima prije napada sutkinja je opisala kao "ružne, neinformirane i diskriminirajuće".

Navela je kako su kao hrvatski državljani, i Štrok i Družinec imali pravo putovati i raditi u Irskoj na isti način na koji mnogi Irci koriste svoje pravo putovanja.

Za razliku od dvojice muškaraca koji su ubili Štroka, pokojnik i gospodin Družinec su radili, rekla je sutkinja Ring, te da su stoga irskom društvu ponudili više.

Nastavila je da pokojniku nije pružena presumpcija nevinosti, za razliku od Leea koji je uživao tu presumciju tijekom suđenja.

Anthony Delappe (19) iz Melrose Avenuea u Clondalkinu također je osuđen za Štrokovo ubojstvo.

Udarao ga drškom pijuka

Sud je ustvrdio da je Anthony Delappe (19), koji je također osuđen za ubojstvo Štroka, koristio plastičnu dršku pijuka te punom snagom udario Štroka dok je Štrok ležao na podu.

Dvojica mladića koja su čula za sukob obavijestila su Marka Leeja, koji je potom s Delappeom krenuo u potjeru za Hrvatima. Snimke nadzornih kamera zabilježile su trenutak kada su Lee i Delappe sustigli svoje žrtve, srušili ih na tlo i počeli ih nemilosrdno udarati.

Lee je Štroka udarao nogom u glavu, gazio ga i tukao šakama, a zatim mu se pridružio Delappe, udarajući ga drškom pijuka. Štrok je zadobio katastrofalnu ozljedu mozga i nikada se nije probudio iz kome, dok je Družinec pretrpio prijelome i teške ozljede glave i lica.

Lee i Delappe proglašeni su krivima za ubojstvo, iako su priznali samo ubojstvo iz nehaja. Obojica su osuđena na doživotni zatvor. Uz to, Lee je dobio šestogodišnju kaznu za napad na Družinca, a Delappe trogodišnju, koje će služiti istovremeno s doživotnom kaznom.

Sutkinja Ring pojasnila je da je Delappeova kazna za napad blaža jer njegovo djelo nije bilo motivirano mržnjom te je u vrijeme napada imao tek 18 godina, a bio je isprovociran lažnom informacijom koju je dobio od Leeja.

Treći optuženik Connor Rafferty (21), oslobođen je optužbe za ubojstvo, ali je proglašen krivim za napad na Družinca. Njemu će kazna biti izrečena sljedeći tjedan. Utvrđeno je da je Rafferty udario Štroka tri puta štakom, dok je on već nepomično ležao, no kasnije je policiji izjavio da su to bili "lagani udarci" bez namjere nanošenja štete.

